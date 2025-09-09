Tras negar disputas internas, Morena crea otra vicecoordinación de su bancada en la Cámara Diputados

Dolores Padierna, diputada morenista y nueva vicecoordinadora de la bancada guinda en la Cámara baja. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que Ricardo Monreal negó que existe una fractura en el grupo parlamentario de Morena, este día los legisladores oficialistas acordaron que exista una nueva vicecoordinación, la cual se estableció para la diputada Dolores Padierna.

Tras su reunión plenaria en la Cámara de Diputados, los legisladores morenistas avalaron que exista una nueva vicecoordinación dentro del grupo parlamentario, sumada a la de Alfonso Ramírez Cuellar y Gabriela Jiménez.

En entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal afirmó que con ese acuerdo se logró cualquier división del grupo parlamentario.

“Primero se disipó cualquier división en el grupo. Logramos a propuesta del coordinador que hubiera una tercera vicecoordinación.

“Entonces, se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos. Dolores Padierna será vicecoordinadora y nos ayudará bastante en el proceso que estamos llevando a cabo. Estamos preparados para el debate en los próximos días, sobre todo el Paquete Económico que ayer recibimos”, detalló.

El diputado morenista detalló que es un grupo muy heterogéneo, pero unido en lo fundamental, ya que cada persona de los 253, tiene su opinión y él lo respeto.

“Por unanimidad se aprobó una tercera vicecoordinación, con facultades y funciones, que es la compañera Dolores Padierna. Pero Gabriela Jiménez continúa (lo mismo que Alfonso Ramírez Cuellar)”.