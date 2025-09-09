Vinculan a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 9 marinos por huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve marinos y funcionarios aduaneros más por supuestamente participar en huachicol fiscal.

Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez dictó la vinculación a proceso por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Asimismo, les ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa y concedió a las partes 6 meses para la investigación complementaria.

Los procesados son, además de Farías Laguna; los capitanes de navío Humberto Enrique “L”, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas y Clímaco “A”, adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca.

Los capitanes de Fragata Sergio “V”, exsubdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico; Carlos de Jesús “E”, exsubdirector de Operación de dicha aduana y Fernando Ernesto “M”, exsubadministrador de la Aduana de Altamira.

Asimismo, a Endira Xóchitl “P”, exjefa de departamento de Recintos Fiscales en la aduana de Altamira; Anatalia Jocelyn “G”, Ismael “R” y Perla Elizabeth “C”, todos enlaces y verificadores de mercancías en la aduana de Tampico.

Perla Elizabeth “C” no estará en prisión por el momento sino en arraigo domiciliario con uso de brazalete electrónico en Tampico porque tiene 12 semanas de embarazo.

Durante la audiencia inicial, que concluyó esta madrugada, los marinos y funcionarios aduaneros fueron señalados por la Fiscalía General por supuestamente participar, en los últimos dos años, en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico.

“Se advierte la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios", dijo el juez.

"No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas".

De acuerdo con la FGR los barcos llegaban a las aduanas 289 y 290 operadas por las empresas cesionarias Tampico Terminal Marítima y Administración de Servicios Comunes Portuarios en el municipio de Tampico.

Uno de los barcos fue el Challenge Procyon, en el que a inicios de este año fueron asegurados 10 millones de litros de hidrocarburos importados por Intanza.

La FGR indicó que seis de ellos supuestamente tenían funciones de jefes de la organización criminal, sin embargo, el juez redujo este número a tres quedando en esta categoría los dos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como operador de los mandos de la Armada. De los tres sólo el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna está detenido.

Todos los imputados varones permanecerán en el penal federal del Altiplano mientras que dos de las tres mujeres detenidas por este caso y ahora vinculadas a proceso continuarán en el penal Femenil de Morelos.

Al escuchar esta determinación el capitán Humberto Enrique “L” informó al juez que desde que ingresaron al Altiplano y los internos se enteraron que son miembros de la Armada, los 7 procesados recibieron amenazas.

Por ello, le solicitó autorizar el traslado de todo el grupo a una prisión militar, pero el juez rechazó la petición porque, antes de valorarla, debía analizar si una prisión de este tipo reúne las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.

Con la afirmación del capitán el juez le dio vista a la FGR para que investigue los actos de intimidación contra los marinos dentro del penal.

Esta semana el juez también resolverá la situación jurídica de Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, quien fue detenido junto con el resto del grupo.