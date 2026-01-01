Fernández Noroña se despide de la presidencia del Senado

El senador de morena y expresidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el Pleno de la Cámara Alta, el senador Gerardo Fernández Noroña informó, el 1 de julio, que fue la última sesión que presidirá como presidente de la Mesa Directiva del Senado, ya que las próximas reuniones las hará al frente de la Comisión Permanente, que terminan el próximo 31 de agosto, último día de su gestión.

Fernández Noroña dejará la Mesa Directiva del Senado para el próximo periodo ordinario, que inicia el 1 de septiembre, el cual se prevé que sea presidido por la senadora morenista, Laura Itzel Castillo, quien tiene el apoyo de Fernández Noroña y parte de la bancada guinda.

“Esta es para mí una sesión, para mí, histórica porque es la última sesión que me tocará presidir en esta Asamblea de la Cámara de Senadores. Mi período termina el 31 de agosto, pero será muy probablemente la última sesión del Pleno”. dijo en la Mesa Directiva.

“Y yo no puedo dejar de agradecerle a todos los grupos parlamentarios, a mí no se me va a olvidar, lo llevaré siempre en el corazón, que prácticamente por unanimidad decidieron que yo presidiera, este año, la Mesa Directiva”, apuntó, sin mencionar los encontronazos que protagonizó, durante su gestión, junto con senadores opositores, como Lilly Téllez y Alejandro Moreno.

El senador morenista afirmó que ha sido un privilegio presidir el Senado y agradeció a los legisladores que lo acompañaron.

“Muy agradecido con el Pleno de la Cámara de Senadores. De verdad, para mí ha sido un enorme honor y un privilegio presidir este primer período de sesiones. Yo no me alargaré más. Me hubiese gustado hacer un discurso al final, pero no creo que vaya a haber condiciones. Al final todo mundo va a querer irse ya.

“Y, entonces, lo que quiero decirles, de corazón, es que este año que me tocó presidir este Pleno me lo llevó en el corazón. Es la parte más importante que yo haya tenido a lo largo de mi carrera política. Y miren que atesoro muchos momentos a lo largo de la lucha social y de la actividad política dentro del movimiento del que formo parte”, resaltó en su discurso.

Morenistas y aliados despiden a Fernández Noroña

Por su parte, el senador del PVEM, Manuel Velasco, expresó su reconocimiento al trabajo que realizó Fernández Noroña al frente de la Mesa Directiva.

“Un período intenso de sesiones donde evidentemente aquí se plantearon las diferentes posturas de las fracciones parlamentarias, pero afortunadamente el debate y las sesiones siempre se llevaron bien. Y a nombre de mis compañeras y compañeros senadores del Partido Verde, queremos felicitarlo por el trabajo que hizo al frente de la Mesa Directiva”, expresó.

Por su parte, la senadora morenista Martha Lucía Micher afirmó que amor con amor se paga y agradeció su trabajo y la manera en que les brindó el uso de la palabra.

“Usted tiene tres virtudes: principios, convicciones y lealtad. Y eso siempre se le va a reconocer y se le va a agradecer, porque la cuarta transformación requiere de gente como usted. Y presidiendo una Mesa Directiva, pues nos da todavía más orgullo.

“Tiene usted razón, hubo diferencias, pero no mías con usted, sino usted con otras personas, y las llevó muy bien. Lo felicito por el encargo, lo felicito por su trabajo y sobre todo porque lo tendremos para siempre con esas tres virtudes”, resaltó.