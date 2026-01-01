Prevalece el frío y las heladas para el viernes 2 de enero

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para el viernes 2 de enero se mantendrán las bajas temperaturas, así como las heladas y las lluvias mientras se modifica el frente frío 25, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, la masa de aire ártico asociada al frente número 25 modificará sus características térmicas, lo que dejará de afectar al territorio mexicano.

Mientras, un canal de baja presión en el sureste mexicano generará lluvias y chubascos en dicha región, además de viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del noroeste occidente y sur de la República Mexicana.

Se mantendrán las bajas temperaturas

Para el viernes 2 de enero, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

Finalmente, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana, manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, por la mañana ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 grados. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 grados. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40 km/h, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Pronóstico de lluvias para el viernes 2 de enero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima y Quintana Roo.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 2 de enero

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento el viernes 2 de enero