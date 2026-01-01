Sheinbaum pone fin al decreto de AMLO que regularizaba los “autos chocolate”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo puso punto final en este 2026 al programa impulsado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador para la regularización de los llamados “autos chocolate”, que son los vehículos usados importados desde Estados Unidos y Canadá que ingresaron al país sin cumplir con los requisitos formales de importación.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la cancelación del programa, que entró en vigor en 2022, responde a que el gobierno federal considera que ya se cumplió el objetivo de la medida, que es permitir que una parte de la población accediera a un patrimonio vehicular mediante la regularización de unidades de procedencia extranjera.

En paralelo, la administración federal busca que las nuevas importaciones de vehículos se realicen bajo los lineamientos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); acuerdo comercial que precisamente en este año se encuentra en proceso de revisión regional.

“Se abroga el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados”, se lee en el documento publicado en el Diario Oficial.

Según la autoridad, el esquema permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en entidades como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Se trata de estados con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá, donde la presencia de este tipo de vehículos era particularmente significativa.

Sector celebra

Para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la decisión es positiva y llega después de un periodo en el que se generó un mercado interno con casi “3 millones de unidades altamente contaminantes, de dudosa procedencia y que desmejoran la seguridad vial del país”.

“La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal”, señaló la asociación.

Desde la óptica de la AMDA, retomar las reglas vigentes en 2011 implica volver a un esquema de “pago justo de impuestos, beneficiando a la propia autoridad y dando mayor seguridad a la tenencia de tales unidades”.

El sector considera que se corrigen distorsiones generadas por la regularización masiva de autos de origen irregular.

“La AMDA reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum el haber derogado el Decreto que fomentaba la legalidad del contrabando con los efectos negativos que éste implicaba”, expuso la asociación.

Además, sostuvo que la cancelación del programa permitirá construir una base de datos “más segura y confiable” a través del Registro Público Vehicular (Repuve), así como avanzar hacia un programa de renovación del parque vehicular, con unidades más seguras y menos contaminantes.