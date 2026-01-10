Nacional

Bajas temperaturas activan alertas para la madrugada del domingo en la CDMX

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas en Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, y de 4 y 6 grados en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco.
sábado, 10 de enero de 2026 · 18:53

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en las demarcaciones: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 11 de enero.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

 

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

