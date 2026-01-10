Bajo la sombra del FIFAGate Azcárraga reduce su control sobre Televisa

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La sombra del FIFAGate volvió a proyectarse sobre Emilio Azcárraga Jean y terminó por acompañar la más reciente venta de acciones de Grupo Televisa en el arranque de 2026, reduciendo de manera formal su control accionario a 19.8%, de acuerdo con documentos enviados a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Los documentos revisados por Proceso exponen que el 5 de enero de 2026 Azcárraga Jean celebró un acuerdo de transacción con Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez, mediante el cual se pactó la venta de 26 mil millones de acciones Clase A, por mil millones de pesos.

La operación quedó anclada a antecedentes legales que en la propia SEC se señalan. Los documentos recuerdan lo ocurrido en 2018, cuando Azcárraga Jean y Televisa fueron demandados ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el contexto de las acusaciones por un presunto esquema de sobornos entre ejecutivos de la televisora y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que organiza el Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Aquella demanda, derivada del escándalo conocido como FIFAGate, fue resuelta hasta 2023, pero su huella permanece en los reportes regulatorios de la empresa en 2026.

Azcárraga Jean. Venta de acciones. Foto: Montserrat López

De hecho, el propio documento enviado a la SEC expone expresamente que debe consultarse el informe anual del emisor en el Formulario 20-F, correspondiente al ejercicio 2024, presentado ante el regulador estadunidense el 30 de abril de 2025, como parte de la explicación integral de la venta de acciones de la compañía.

Salvo lo descrito anteriormente, durante los últimos cinco años la Persona Reportante no ha sido parte en ningún procedimiento civil o administrativo ante una autoridad judicial o administrativa de jurisdicción competente, ni ha sido objeto de sentencia, decreto u orden definitiva que prohíba futuras violaciones, o que imponga o restrinja actividades sujetas a las leyes federales o estatales de valores, ni se ha determinado infracción alguna respecto de dichas leyes –se lee en el documento–.

El reporte enviado a la SEC en esta primera semana de enero detalla el nivel de control que conservará el hijo de Emilio Azcárraga Milmo.

Azcárraga Jean figura como beneficiario final de 67.4 mil millones de acciones. En términos de control efectivo, el empresario conserva poder de voto exclusivo sobre 30 mil 978 millones de acciones, mientras que comparte el poder de voto sobre 36 mil 439 millones de acciones adicionales.

El documento establece las condiciones bajo las cuales se mantiene ese control. “Siempre que la Persona Reportante no sea declarada legalmente fallecida, incapacitada o ausente y mantenga más del 50% de las acciones del Fideicomiso Azcárraga, excluyendo las Acciones Adquiridas”, se lee en las cláusulas reportadas ante la SEC.

También precisa que la adquisición de las Acciones Adquiridas está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes en México.