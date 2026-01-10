Cambios en Seminario de Investigación en Juventud se debe a “actualización y fortalecimiento”: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cambios en la coordinación del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir del 2026, responden a la “actualización y fortalecimiento” de dicha unidad con el fin de mantener “a las juventudes en el centro de la agenda universitaria”.

De acuerdo con la máxima casa de estudios del país, ahora el SIJ “construirá una agenda renovada, orientada a profundizar en líneas de investigación que aborden los desafíos actuales y emergentes de las juventudes; potenciará nuevas rutas de investigación con impacto social; ampliará los espacios de formación, y facilitará el diálogo entre Universidad y colectivos juveniles, organizaciones civiles y redes académicas nacionales e internacionales”.

Según la universidad dirigida por el rector Leonardo Lomelí, esa apuesta demanda “la generación de conocimiento crítico, la consolidación del diálogo interdisciplinario e intergeneracional, la formación de nuevas perspectivas analíticas y la escucha atenta de las voces y experiencias juveniles”.

En la “nueva etapa” del SIJ, algunas de las nuevas líneas de investigación a trabajar, son:

“Salud integral: Autocuidado físico, cognitivo, social y emocional”.

“Manejo no violento de conflictos y comunicación asertiva”.

“Nuevas masculinidades: De lo personal a lo colectivo”.

“Cuidados y juventudes”.

“Uso ético y responsable de la inteligencia artificial y de redes sociales”.

“Jóvenes migrantes de retorno”.

La UNAM dijo que esos nuevos estudios, sumados al “patrimonio académico acumulado a lo largo de casi dos décadas”, proyectarán al SIJ “hacia una nueva etapa de institucionalización y expansión”.

Explicó que una de sus razones de ser es “la formación integral de las personas jóvenes y la respuesta rigurosa a las problemáticas que atraviesan en este nuevo siglo”. Por eso, destacó que en su Plan de Desarrollo Institucional ha colocado a las juventudes “en el centro de la agenda universitaria”.

En la actualidad, añadió, “nuestras juventudes navegan entre una convergencia inédita de transformaciones tecnológicas, fracturas sociales y fragilidades subjetivas cuya comprensión profunda constituye un imperativo académico y ético para lograr un acompañamiento efectivo”.

Cumplirá compromisos

El viernes 9, Proceso publicó que, a menos de cuatro meses del asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, que desencadenó diversas protestas de universitarios que pedían ser escuchados, la UNAM hizo cambios en la coordinación del SIJ que, hasta el pasado 30 de diciembre, estuvo a cargo de José Antonio Pérez Islas, uno de los principales investigadores sobre juventudes en México.

La decisión fue difundida en redes sociales el lunes 5 por el mismo Pérez Islas y su equipo de trabajo, quienes la calificaron de “lamentable” y se deslindaron “de manera expresa de cualquier uso futuro del nombre del Seminario, así como de sus logotipos, correos institucionales, páginas web y demás espacios oficiales asociados a la UNAM”.

En un escrito enviado a este medio este sábado 10, la Universidad explicó los motivos del cambio en la coordinación, aunque no detalló quién estará al frente del SIJ.

Luego, aclaró que éste honrará los compromisos que, formalizados legalmente con personas, colectivos e instituciones, y garantizará la conclusión rigurosa y el seguimiento de los proyectos en curso, además de que impulsará nuevas iniciativas de trabajo colaborativo.

En su último párrafo, la UNAM reconoció “la importancia del trabajo que se realizó en este periodo de 18 años que concluye y agradece a todas las personas, instituciones y colectivos que lo hicieron posible”.