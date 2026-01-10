Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo procedente de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El buque petrolero Ocean Mariner llegó a la bahía de La Habana, Cuba, con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México, con el fin de apoyar a la isla ante los prolongados apagones que afectan a la población.

La agencia de noticias EFE informó que el Instituto de Energía de la Universidad de Texas le confirmó el envío.

Con bandera de Liberia, la embarcación llegó a la capital cubana el viernes 9 de enero, luego de que en diciembre salió del complejo petroquímico “Pajaritos” de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con el despacho de EFE, los barriles comenzaron a ser descargados la mañana de este sábado 10 en la refinería “Ñico Pérez”, situada en el municipio habanero de Regla.

Agregó que el Ocean Mariner es una de las dos embarcaciones, -la otra es Eugenia Gas-, que las últimas semanas han salido de México hacia la capital cubana con cargamento de combustible para apoyar a la isla que padece cortes de energía eléctrica de más de 20 horas diarias.

El envío ocurre en medio de la incertidumbre en la isla sobre si Venezuela, otro de sus países proveedores, le seguirá apoyando mientras vive una crisis política por la detención de Nicolás Maduro, el pasado sábado 3, a manos de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El pasado martes 7, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que, ante la situación que vive Venezuela, México se convirtió en un proveedor importante de petróleo a Cuba, pero aclaró que no se le manda más de lo que “se había enviado históricamente”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional agregó: Durante muchos años (México) ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de (Enrique) Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba”.

