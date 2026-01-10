Niña de 13 años que dio a luz en Chiapas está fuera de peligro: SSA; Fiscalía investiga el caso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque hace casi un año la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y el IMSS Bienestar anunciaron una alianza para prevenir el embarazo adolescente en el país, se hizo público un nuevo caso: una menor de 13 años parió a un bebé de 34 semanas de gestación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; ambos presentaron graves complicaciones médicas.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, el pasado 5 de enero la menor fue ingresada de urgencia al Hospital de las Culturas, ubicado en el mencionado municipio, y presentó problemas en el parto, por lo que fue ingresada al área de terapia intensiva.

La menor, originaria de San Juan Chamula, en la región de Los Altos chiapanecos, iba acompañada por un hombre de 17 años, quien dijo ser su esposo, pero luego de entregarla al personal médico, huyó. Ya es buscado por la policía, pues se presume que el embarazo podría ser consecuencia de violencia sexual.

Algunas versiones del hecho mencionaron que la menor estaba contagiada de sarampión, lo que habría complicado su embarazo. No obstante, la Secretaría de Salud federal (SSA) no mencionó esa información.

El informe médico de la menor detalló que tenía lesiones graves posteriores al alumbramiento, como aplastamiento de la vejiga y la uretra y daños en otros tejidos internos debido a que su cuerpo aún no tiene la madurez física para un embarazo.

La Fiscalía estatal informó que la menor vive con el joven “en concubinato” con el consentimiento de los padres de ambos. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia Indígena integra una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Bebé está “delicado; madre, “estable”: SSA

El viernes 9, la Secretaría de Salud federal (SSA) informó que, tras el parto, la menor se encuentra “estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continuo”.

En una tarjeta informativa detalló que presentó una “urgencia obstétrica” que fue atendida en unidades del sistema público de salud y que “de inmediato” se activaron los protocolos establecidos para la atención integral de este tipo de emergencias.

La dependencia dirigida por David Kershenobich agregó que, tras la intervención médica especializada, el estado respiratorio de la menor fue estabilizado “y actualmente no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida”.

Sobre el recién nacido, la SSA confirmó que es un niño prematuro y que está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del citado hospital, donde recibe atención médica “especializada y permanente”.

Aclaró que su condición “es delicada, acorde a su edad gestacional (34 semanas)” y agregó que el personal de salud realiza “todas las maniobras médicas necesarias para fortalecer su evolución y que pueda salir adelante”.

La SSA afirmó que el caso es atendido “conforme a los protocolos clínicos, normativos y de derechos humanos vigentes, garantizando en todo momento la atención médica, la confidencialidad y el interés superior de la niñez”.

Chiapas y los anuncios oficiales

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que Chiapas es el primer lugar a nivel nacional en nacimientos registrados en niñas y adolescentes de entre 19 y 17 años.

Tan solo en 2024, en esa entidad del sur del país se documentaron 19.4 nacimientos por cada 100 mil habitantes en este grupo de edad.

A finales de febrero de 2025, dos semanas después de que una pareja de jóvenes abandonó a su hijo recién nacido en calles del Estado de México, caso que estremeció al país, la Secretaría de las Mujeres y el IMSS Bienestar anunciaron la creación de una “alianza estratégica” para prevenir el embarazo adolescente.

Según dijeron en un comunicado, dicha alianza tendrá acciones dirigidas, en particular, a las mujeres víctimas de violencia y con especial atención en zonas marginadas y poblaciones de alta vulnerabilidad.

A principios de julio pasado, en la conferencia matutina presidencial se denunció la existencia de 30 casos de embarazos infantiles -en menores de entre 10 y 14 años- registrados por la SSA. Los padres de los bebés tenían más de 30 años de diferencia con la madre y en algunos casos se sospechaba que eran producto de un matrimonio forzado.

Un mes después, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA). Ahí, la secretaria de la Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que los recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) serán asignados en los 50 municipios del país con más casos de violencia sexual, uniones forzadas y embarazos adolescentes.

En la sesión, Hernández Mora y la secretaria técnica del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez, presentaron la “Estrategia para la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual, el embarazo adolescente y las uniones forzadas: Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la violencia sexual contra niñas son “fenómenos de alta prioridad” para la presidenta Sheinbaum Pardo.