Realizan marcha pacífica por motociclista atropellado y arrastrado por un automóvil (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares y conocidos de Roberto Hernández López, motociclista atropellado y arrastrado por un auto en la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero, realizaron una marcha pacífica para exigir justicia por su asesinato y promover lo que llaman la “Ley Roberto”.

La manifestación ocurrió la mañana de este sábado, una semana después del hecho. Inició en la esquina del Eje 6 y Periférico Oriente y terminó en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro. Fue el mismo camino por el que fue arrastrado el motociclista.

Los inconformes portaron pancartas en las que exigieron a las autoridades justicia por el asesinato del hombre de 52 años. “El pueblo de México está indignado y exigimos justicia”, se leía en la manta con la que encabezaron el contingente a pie, seguidos de varias motocicletas.

Otros carteles decían “Justicia para Beto. (Homicidio) Doloso no Culposo. Justicia sí, olvido no”, “No fue un accidente, fue un asesinato y de la manera más horrible”, “Aprehensión inmediata para la culpable” y “Dar la cara no es fácil, pero huir solo multiplica el daño”.

Algunos llevaban flores, cuyos pétalos esparcieron en el lugar donde quedó el cadáver de la víctima. Ahí también fue extendida una manta con el rostro de Hernández López y unos guantes protectores.

“¡Claudia escucha, Gabriela está de fuga!”, coreaban los participantes dirigiéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum para que sea detenida la mujer que supuestamente manejaba el auto azul que atropelló al motociclista.

También coreaban: “Homicidio doloso, Roberto no está solo”, mientras sonaban los cláxones de las más de 30 motocicletas que acompañaron la manifestación.

El hecho ocurrió la noche del sábado 3, cuando el motociclista circulaba por el Eje 6. Por un supuesto incidente vial, la persona que conducía el auto Honda City azul, placas E85-BPC del Estado de México, lo atropelló por detrás y no detuvo la unidad; por el contrario, lo arrastró aproximadamente dos kilómetros.

Horas después, la policía halló el coche abandonado en calles del municipio Nezahualcóyotl, Estado de México. Las autoridades identificaron a una mujer, de nombre Gabriela “N”, como supuesta conductora del auto involucrado.

La “Ley Roberto”

En la manifestación, algunos repartidores por aplicación e integrantes de organizaciones motociclistas, promovieron el impulso a la que han llamado “Ley Roberto” en la Ciudad de México

La intención de esa iniciativa es establecer sanciones más severas a los conductores que provoquen la muerte o lesiones graves en hechos de tránsito; en particular, cuando exista intento de fuga o falta de auxilio a la víctima, como ocurrió en el caso de Roberto Hernández.

Los colectivos promotores aseguran que en la legislación actual no se contemplan sanciones proporcionales a la gravedad de estos actos. Ello, consideran, hace más difícil el acceso a la justicia y a la reparación del daño.