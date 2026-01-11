“De nada sirve más violencia”, advierte Sheinbaum ante el amago de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “De nada sirve más violencia”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante los amagos que lanzó en días pasados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar por tierra a los cárteles de narcotráfico.

Desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la entidad donde su gobierno tuvo que implementar un plan de paz, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre del 2025, la jefa del Ejecutivo reforzó la idea que expresó ayer en Guerrero, de que con el vecino del norte se debe colaborar y coordinar, pero la soberanía y la independencia nacionales no se negocian.

Luego, agregó: “Además, no sirve de nada más violencia. Hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados”.

Entonces, Sheinbaum Pardo destacó acciones para combatir el tráfico de fentanilo: “Fíjense ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha estado haciendo. Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción".

Insistió en que debe ser un trabajo integral, de atención a las causas y de disminución de la impunidad, pero reiteró: “que quede claro, siempre, y así va a actuar su presidenta, eso no tengan la menor duda. Con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Y la independencia no se negocia”.

Sheinbaum Pardo destacó que el número de homicidios dolosos en el país ha disminuido en 40% el promedio diario desde que inició su gobierno y hasta la fecha.

Promete cercanía con Plan Michoacán

En el acto público, la mandataria federal encabezó la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar y un repaso de las acciones implementadas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado el 9 de noviembre de 2025.

Ante decenas de personas, aseguró que con su implementación se están logrando resultados en materia de seguridad y que su gobierno estará “cerca” de los michoacanos en todos los sectores, vía la atención a las causas.

Entonces, recordó los principales ejes de dicho Plan:

“En el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja. Aumentar la electrificación en todo el estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes, la beca ‘Gertrudis Bocanegra’, los Planes de Justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas”.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, agradeció a la mandataria federal la puesta en marcha del Plan Michoacán y destacó la incorporación de más de 50 mil estudiantes de educación superior a la Beca “Gertrudis Bocanegra” y la ampliación de la Autopista Siglo XXI a cuatro carriles.