Estas son las fechas para el concurso de selección al nivel licenciatura de la UNAM

Lista la convocatoria para ingresar a la UNAM. Foto: Facebook: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes 12 de enero, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzará la convocatoria para el concurso de selección al nivel licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1, en la que ampliará su oferta educativa en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en sus sedes Oaxaca, León, Juriquilla, Morelia y Mérida; adelantó las fechas del proceso.

En un comunicado, informó que, con la difusión de la convocatoria, abre espacios en las carreras que oferta en su Sistema Escolarizado, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus dos modalidades.

La convocatoria se podrá consultar en la página electrónica de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE): www.dgae.unam.mx

La máxima casa de estudios del país destacó la importancia de seguir con precisión cada paso y las fechas de la convocatoria para obtener un registro exitoso.

Es importante leer con tranquilidad la convocatoria y su instructivo donde se podrán informar con detalle de los requisitos específicos del proceso de registro de la carrera y modalidad del interés de la persona aspirante”, subrayó.

Los pasos y las fechas

La UNAM informó que el registro de los aspirantes se hará vía internet y estará abierto del 23 de enero al 3 de febrero de 2026.

Durante este periodo, las personas interesadas deberán crear una cuenta en el sistema, ingresar sus datos y descargar la ficha de depósito.

Añadió que, tras completar el registro, es importante no olvidar realizar en tiempo y forma el pago por derecho a examen a partir del 23 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026, según lo señalado en el instructivo.

Después de confirmado el pago, deberán seguir con las siguientes etapas descritas en el instructivo, “evitando omitir alguna, a fin de garantizar su participación en el proceso de selección sin problema alguno”.

Nuevas sedes y carreras

En su comunicado, la UNAM destacó la expansión en su oferta académica y de infraestructura con el inicio de actividades de la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca, la cual abrirá sus puertas para quienes busquen cursar las licenciaturas de Administración, Contaduría, Historia, Informática y Negocios Internacionales.

Asimismo, la UNAM fortalecerá sus unidades regionales con la incorporación de ocho licenciaturas que se ofertarán por primera vez en el sistema escolarizado dentro de las otras cuatro ENES.

A continuación, se mencionan las sedes y las licenciaturas a cursar:

ENES León: a Odontología y Ciencias Agrogenómicas, se suman Comunicación y Relaciones Internacionales.

ENES Juriquilla: a Ingeniería Aeroespacial y las Neurociencias se suman Ingeniería en Computación y Psicología.

ENES Morelia: Administración y Derecho.

ENES Mérida: Ingeniería en Computación y Biología.

ENES Oaxaca: Administración, Contaduría, Informática, Negocios Internacionales e Historia.

La UNAM aseguró que con estas nuevas licenciaturas “refrenda su compromiso para ampliar y consolidar una educación de calidad, laica y gratuita que tenga como base la ciencia, el pensamiento crítico, las humanidades y la cultura para formar a las y los jóvenes que se sumarán a la construcción de la nación fuerte e innovador que demanda un entorno de constantes transformaciones y problemáticas inéditas”.

Fechas clave

La UNAM adelantó que la convocatoria para nivel licenciatura 2026/2027-1 tendrá las siguientes fechas clave:?