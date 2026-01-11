Este lunes 12 de enero regresarán a clases más de 23 millones de estudiantes de educación básica. Foto: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes 12 de enero regresarán a clases 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros en?231.7 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica, luego de las vacaciones decembrinas, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Del total de estudiantes que volverán a las aulas,?243.9 mil son de educación inicial, 4.1 millones de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria en las?32 entidades del país.

El titular de la SEP recordó que, para el ciclo escolar 2026-2027, se entregará un apoyo directo anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno de primaria de primero a sexto, para que las familias cubran gastos de útiles escolares y uniformes.?

Como lo anunció el pasado lunes 5 en la conferencia matutina en Palacio Nacional, mencionó que las asambleas informativas sobre dicho apoyo se realizarán durante febrero en cada uno de los planteles públicos de este nivel educativo.

Delgado Carrillo reiteró que el pasado 5 de enero, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal “Rita Cetina” para un millón 53 mil 215 estudiantes de secundarias públicas del país.

Con ello, los estudiantes recibirán un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada alumno de secundaria que la integre.

El expresidente nacional de Morena informó que los estudiantes de???Educación Media Superior y Superior retomaron actividades académicas desde el 5 de enero, según los calendarios establecidos por las distintas instituciones educativas.

En bachillerato iniciaron clases casi 5.5 millones de jóvenes, distribuidos en 21.1 mil escuelas públicas y privadas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes en todo el territorio nacional.

En universidad, tanto en licenciatura como en posgrado, reanudaron el ciclo escolar poco más de 5.6 millones de alumnos, en 11.7 mil escuelas públicas y privadas, con el apoyo de 529.2 mil docentes.

Así, en total, más de 34.5 millones de estudiantes y casi 2.2 millones de docentes, en 264.5 mil centros educativos de los tres tipos educativos, retoman las actividades escolares.

Por último, la SEP recordó que el ciclo escolar 2025–2026 concluirá el próximo 15 de julio de 2026.