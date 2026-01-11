Hay “permanente comunicación” con EU, asegura García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadaba (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno de México tiene una “permanente comunicación” con las instituciones de seguridad de Estados Unidos, con las cuales se ha estrechado la coordinación.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, descartó que se hayan presentado sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional.

En conferencia la tarde de este domingo, el titular de la SSPC fue cuestionado sobre la relación en materia de seguridad con Estados Unidos, en el contexto de las declaraciones de su presidente, Donald Trump, en el sentido de que su gobierno atacará por tierra a los cárteles de la droga.

“Nosotros tenemos una permanente comunicación con las instituciones de seguridad de Estados Unidos. Constantemente tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones, constantemente tenemos extradiciones, como siempre se informa. Eso no ha cambiado”, aseguró.

El exjefe de la policía de la Ciudad de México añadió que con el vecino país del norte “cada vez se ha estrechado más la coordinación, como bien lo ha mencionado la señora presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo), siempre con absoluto respeto a nuestro país. Tenemos mucho intercambio de información y vamos a continuar así trabajando por el por el bien de los dos países”.

Sobre la posible reunión del gabinete de seguridad del gobierno mexicano con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, misma que en días pasados habló la mandataria federal, García Harfuch reiteró que el canciller Juan Ramón de la Fuente trabaja para definir la fecha del encuentro.

Sin embargo, destacó que “hay reuniones permanentes, constantes de todas las instituciones del gabinete de seguridad con las instituciones de seguridad de Estados Unidos”.

Sobrevuelos no son extranjeros: Defensa

En la conferencia, la prensa cuestionó a las autoridades acerca de los sobrevuelos difundidos en redes sociales, algunos de ellos ubicados en Michoacán, donde operan diversos cárteles.

El titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, aclaró que “las aeronaves que han estado sobrevolando son de las dependencias del gabinete de seguridad”.

Detalló que las autoridades realizan “un programa de sobrevuelos, hay un control muy estricto y todos estos sobrevuelos que se han realizado durante el presente mes son de las dependencias que integran el gabinete de seguridad.

Esas actividades, dijo, están controladas por el Centro Nacional de Vigilancia, además de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Y reiteró: “No ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional. Esas que volaron el día de ayer es de una dependencia que integra el gabinete de seguridad”.