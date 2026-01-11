Independencia y soberanía de México no está en negociación: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Frente a los amagos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de atacar a los cárteles del narcotráfico mexicanos “por tierra”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que puede haber coordinación y colaboración con dicho país, pero “nunca” subordinación.

En el municipio de Petatlán, durante su segundo día de gira por Guerrero, recordó que a México le costó mucho lograr su independencia en 1820 y su consumación en1821 y en batallas posteriores y agregó:

Siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, pero nunca nos subordinamos”.

La mandataria federal dejó claro también que el gobierno mexicano puede negociar: “Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria".

Las declaraciones de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México se dieron luego de que el pasado jueves 8, en medio de la intervención en Venezuela, Donald Trump soltó en una entrevista con Fox News: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

A su paso por Atoyac de Álvarez, acompañada de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que con los programas Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida, su gobierno pretende pagar precios justos a los productos del campo -como el café y la jamaica-, para reducir la dependencia del exterior y avanzar en la soberanía alimentaria.