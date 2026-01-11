Masa de aire polar cubre el país; frío y lluvias azotarán de lunes a jueves a los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La segunda tormenta invernal, el frente frío número 27 y su masa de aire polar mantendrán condiciones invernales este lunes en gran parte de la república mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A lo largo de la semana se mantendrá el ambiente frío y gélido con posibilidad de heladas, caída de nieve y aguanieve, así como lluvias intensas, torrenciales e incluso engelante, detalla el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su pronóstico del lunes 12 al jueves 15 de enero.

Para la noche de este domingo, el frente frío número 27 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y generará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); intensas en Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas); muy fuertes en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche, así como fuertes en Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo.

Asimismo, se pronostican densos bancos de niebla en los estados del noreste, oriente y sureste del país; chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán; además de lluvias aisladas en Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

La masa de aire polar que impulsa al frente frío número 27 propiciará ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, así como evento de “Norte” de 70 a 90 kilómetros por hora con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec; rachas de 80 a 100 km/h con oleaje de 3 a 5 metros en Tamaulipas y Tabasco; y rachas de 40 a 60 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el litoral de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

A su vez, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico originará chubascos en Nayarit y Jalisco.

Por otra parte, se ha formado la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano y propiciará ambiente muy frío a gélido y vientos fuertes a muy fuertes en el norte del territorio nacional; lluvias fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa; chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas; y condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y posible caída de lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

De igual forma, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a cuatro mil metros sobre el nivel del mar del centro y oriente de México. Las lluvias fuertes a torrenciales podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, desbordamientos, deslaves e inundaciones.

Frente frío se extenderá con características de estacionario

El lunes, el frente número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias fuertes a intensas en las citadas regiones, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche.

Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada generará ambiente muy frío a gélido; vientos fuertes, además de lluvias y chubascos en el norte de México; con posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, destacó el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 13 al jueves 16 de enero)

En el periodo de pronóstico, el frente número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región.

La masa de aire polar modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas sobre el oriente y sureste de la República Mexicana; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 70 km/h en Veracruz (centro y sur); así como el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro del país.

Durante la mañana del martes, la segunda tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre Coahuila, manteniendo el ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste de México; así como probabilidad de lluvias y chubascos en el norte y noreste del país.

A su vez, continuará la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Durante la tarde del martes se prevé que la segunda tormenta invernal se desplace a Texas, EUA y deje de afectar a México.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, un canal de baja presión se establecerá sobre el occidente del golfo de México e interactuará con el ingreso de un nuevo frente frío y una vaguada en altura a dicho golfo, condiciones que originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Riesgos

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el lunes 12 de enero:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Posible lluvia engelante: zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 12 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa y Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 12 de enero:

Evento de “Norte” de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste).

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Martes 13 de enero:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Posible caída de aguanieve o lluvia engelante, durante la mañana: zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, disminuyendo por la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo por la tarde: Veracruz.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y Puebla.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura disminuyendo por la tarde: costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Miércoles 14 de enero:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla, Las Montañas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Sotavento).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Jueves 15 de enero: