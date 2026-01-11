Robo de autos 2024-2025: Edomex, Puebla y Jalisco lideran las cifras nacionales

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Estado de México, Puebla y Jalisco fueron los estados donde más se robaron automóviles durante el año pasado. Entre las 19:00 y las 24:00 horas se concentró el mayor número de robos.

De acuerdo con un reporte de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), entre 2024 y 2025 se registró un total nacional de 3 mil 615 y 3 mil 698 casos, respectivamente,

Tan sólo en diciembre del año pasado se registraron 268 vehículos robados, cifra que representa una disminución con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 312. Los vehículos pesados fueron los más afectados (120), seguidos de los particulares (107) y finalmente, los ligeros (41).

La mayoría de los casos del último mes de 2025 se presentó en el Estado de México (58), gobernado por la morenista Delfina Gómez. El segundo puesto fue para Puebla (27), liderado por Alejandro Armenta; mientras Jalisco, al mando de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, quedó empatado con la entidad anterior.

Fuente: ANERPV

En febrero pasado, el gobierno de la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Estado de México anunciaron la instalación de un Gabinete Metropolitano de Control y Protección de Vehículos para combatir el robo de automóviles, motocicletas y autopartes, como parte de una estrategia.

La llamada “Estrategia Regional para la Prevención, Combate y Persecución del Robo de Vehículos y Autopartes” se definió tras una reunión privada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a la que sólo asistieron las gobernadoras de la CDMX, Clara Brugada, y de Morelos, Margarita González.

La ausencia de los otros tres mandatarios evidenció la falta del compromiso político frente a un delito que golpea con fuerza a la región. Delfina Gómez, Alejandro Armenta y Julio Menchaca (Hidalgo) se limitaron a enviar representantes, pese a que el Estado de México y Puebla encabezan las estadísticas nacionales de robo vehicular.

En aquel momento Brugada destacó que de 2018 a 2024 la incidencia de estos delitos registró una disminución de 36% a nivel nacional y 34% a nivel regional, aunque señaló que “no podemos bajar la guardia”.

Asimismo, reconoció que estos delitos se dan por “regulaciones flexibles, ausencia de mecanismos de seguridad y falta de coordinación para atender y tecnología que nos ayude a enfrentarla”.

Fuente: ANERPV

Pese al posicionamiento de Brugada, cifras de la Anerpv revelaron que 2024 y 2025 han sido los años con mayor incidencia de este delito desde 2022, cuando se registraron 3 mil 361 casos. Además, el pico de alcance de robo vehicular fue en octubre de 2024, con 356 casos.

Días y horarios con más robo vehicular

En diciembre de 2025, el horario de mayor incidencia delictiva fue de 19:00 a 24:00 horas, con un indicador del 27%, seguido de las 24:00 a las 7:00 horas, con 26%; de las 12:00 a las 19:00 horas, con 26%; y de 7:00 a 12:00 horas, con 21%.

El día de mayor robo fue el martes, con 64 casos (24%); seguido del lunes, con 49 casos (18%); el jueves, con 38 casos (14%); el miércoles, con 35 casos (13%); el viernes, con 34 casos (13%); el sábado, con 24 casos (9%) y el domingo, con la misma cantidad que el día anterior (9%).

Municipios con mayor incidencia delictiva

El informe de la ANERPV detalló que de los tres estados con mayor número de casos en diciembre del año pasado los municipios más afectados fueron:

Estado de México:

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Tecámac

Tepotzotlán

La mayoría de los vehículos eran particulares (52%), se encontraban estacionados y fueron robados, principalmente, durante el turno nocturno.

Jalisco:

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

Zapopan

La mayoría de los vehículos también eran particulares (45%), estaban estacionados y fueron robados, principalmente, durante el turno de madrugada.

Puebla:

San Martín Texmelucan

Puebla

Esperanza

Tepeaca

La mayoría de los vehículos eran pesados (78%) y fueron robados tanto estacionados como en movimiento, sobre todo durante el turno matutino.

Las carreteras más peligrosas del país

Los robos de vehículos en movimiento no se distribuyen de manera uniforme. La ANERPV y otros líderes transportistas coinciden en que las carreteras que conectan el centro del país con otras regiones concentran gran parte de los eventos delictivos.

Tal es el caso de las siguientes vialidades, consideradas las más inseguras para transportistas y automovilistas:

Carretera México-Querétaro

Autopista México-Puebla

Autopista México-Veracruz

Zonas de Arco Norte, Circuito Exterior Mexiquense y tramos alrededor de Ecatepec, Tecámac y Huehuetoca también han sido mencionados como puntos de alta incidencia.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) indicó que entre las modalidades de robo destacan el uso de retenes falsos, golpes contra vehículos para obligarlos a detenerse y colocación de objetos peligrosos “ponchallantas” en las pistas.

Fuente: ANERPV

Además del robo de unidades en sí, los transportistas denuncian asaltos; extorsiones y “mordidas” por parte de autoridades; robo de combustible, llantas o dinero en efectivo que llevan para gastos logísticos en sus trayectos, lo que complica aún más la seguridad de las carreteras.

El robo de vehículos en México refleja una problemática persistente que, pese a los esfuerzos institucionales y a la implementación de estrategias regionales, mantiene niveles elevados de incidencia, particularmente en entidades y corredores clave del centro del país.

Los datos demuestran que los delincuentes han ajustado sus patrones operativos a horarios, días y zonas específicas, aprovechando vacíos de coordinación, regulación y tecnología en materia de seguridad.

Aunque se han registrado reducciones y avances en la recuperación de unidades, la tendencia general evidencia que el combate a este delito requiere un mayor compromiso político, una coordinación efectiva entre gobiernos estatales y federales, y el fortalecimiento de mecanismos preventivos que atiendan tanto el robo en zonas urbanas como en las principales carreteras del país.