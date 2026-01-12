AICM suspende operaciones por neblina; frenan aterrizajes y despegues

Pista del AICM con intensa neblina . Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones esta mañana por presencia de neblina que provoca poca visibilidad.

Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegue, publicó la cuenta de X del AICM.

Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 12, 2026

Ante la situación, recomiendan a los pasajeros comunicarse con sus aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos.

El aeropuerto puso a disposición de los usuarios un par de números telefónicos para quienes requieran orientación en tiempo real: