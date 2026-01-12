“Conservadores” quisieran conflicto México-EU: Luisa María Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, mantuvo hoy sus mensajes de amplificación de las informaciones presidenciales, esta vez, a propósito de la conversación sostenida entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el estadunidense Donald Trump.

Alcalde Luján atribuyó a “los conservadores”, así en general, la contratación de estrategas extranjeros que aseguran hay un conflicto en la relación de México con Estados Unidos.

“Nada más falso. Hoy, la presidenta Claudia Sheinabum y el presidente Trump tuvieron una comunicación en la que hablaron de los avances en la estrategia de seguridad, en específico, de la reducción en 50% en el tráfico de fentanilo”.

También la presidenta pudo destacar la posición de México en el tema de Venezuela, siempre respetando principios constitucionales, expresó.

Desde hace semanas, la dirigente morenista suele reproducir el mensaje presidencial cotidiano, especialmente, a partir de la extracción y encarcelamiento del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, respecto a la cual, en efecto, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una condena.

“Los conservadores nacionales y extranjeros quisieran ver un conflicto entre México y Estados Unidos, pero se van a quedar con las ganas”.