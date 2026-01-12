Crédito Infonavit a los 60 años: requisitos, plazos y condiciones vigentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite que personas de 60 años puedan solicitar un crédito para vivienda, siempre que cumplan con las condiciones vigentes de cotización, plazo y capacidad de pago establecidas por el propio Instituto.

De acuerdo con la normatividad oficial, la edad no es un impedimento legal para acceder a un financiamiento. Sin embargo, el otorgamiento del crédito está sujeto a reglas operativas que determinan el plazo máximo, el monto autorizado y la elegibilidad del solicitante.

Infonavit y el criterio de edad para otorgar créditos

La Ley del Infonavit, vigente y de observancia general en todo el país, no establece una edad máxima para solicitar un crédito hipotecario. El marco legal faculta al Infonavit para definir los criterios técnicos de asignación mediante sus políticas internas de crédito, aprobadas por su Consejo de Administración.

En esas políticas se establece que la edad del trabajador se considera para determinar el plazo del financiamiento. El Instituto señala que la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe exceder los límites fijados en sus reglas de operación.

Esta disposición es la base bajo la cual una persona de 60 años puede iniciar el trámite de un crédito, siempre que el plazo se ajuste a esos parámetros.

Cuál es el límite de edad y plazo que aplica a partir de los 60 años

Según la información publicada por el propio Infonavit en sus portales oficiales, el plazo del crédito se calcula de manera automática con base en la edad del derechohabiente:

En el caso de los hombres, la suma de la edad más el plazo no debe rebasar los 70 años.

En el caso de las mujeres, ese límite se extiende hasta los 75 años.

Esto implica que una persona de 60 años puede acceder a un financiamiento, pero con un plazo menor al máximo general de 30 años. El sistema de precalificación ajusta el número de años disponibles para el pago del crédito conforme a ese criterio.

Requisitos para solicitar un crédito Infonavit a los 60 años

Para iniciar el trámite de un crédito a esa edad, el Infonavit establece los mismos requisitos generales que para otros solicitantes, con énfasis en la situación laboral vigente.

Entre las condiciones principales se encuentran:

Estar dado de alta como trabajador activo y contar con aportaciones vigentes al Infonavit por parte del empleador.

Cumplir con la puntuación mínima requerida, que se calcula con base en salario, ahorro en la Subcuenta de Vivienda, edad y comportamiento laboral.

No tener un crédito Infonavit vigente o haber liquidado completamente uno anterior.

Realizar la precalificación en el portal oficial “Mi Cuenta Infonavit”.

El Instituto precisa que las personas jubiladas o pensionadas que ya no cotizan pueden enfrentar restricciones para acceder a un nuevo crédito, ya que el esquema está dirigido a trabajadores activos.

Cómo se calcula el monto del crédito para personas de 60 años

El monto del crédito no depende únicamente de la edad. El Infonavit indica que el financiamiento se determina a partir de varios factores, entre ellos:

Nivel de ingreso del trabajador.

Ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

Capacidad de pago mensual.

Plazo disponible conforme a la edad.

El Instituto establece que la mensualidad no debe exceder un porcentaje del ingreso del solicitante, con el objetivo de mantener la sostenibilidad del crédito durante todo el periodo de pago.

La tasa de interés es fija durante la vida del financiamiento y se asigna de acuerdo con el nivel salarial, conforme a los lineamientos vigentes publicados por el Infonavit.

Para qué se puede usar el crédito Infonavit a esta edad

El Infonavit señala que los créditos pueden destinarse a diferentes fines relacionados con la vivienda. Entre ellos se encuentran:

Compra de vivienda nueva o usada.

Construcción en terreno propio.

Ampliación, remodelación o mejora de una vivienda existente.

Pago de un crédito hipotecario bancario.

El destino del crédito no cambia por la edad del solicitante, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada modalidad.

Dónde consultar información oficial y hacer el trámite

El Infonavit informa que todo el proceso debe realizarse a través de sus canales oficiales. La precalificación, simulación de crédito y seguimiento del trámite se llevan a cabo en el portal “Mi Cuenta Infonavit”, donde el trabajador puede conocer de manera personalizada el monto, plazo y condiciones aplicables.

Además, el Instituto publica de forma permanente sus políticas de crédito, reglas de operación y actualizaciones normativas en su sitio oficial, así como en los documentos aprobados por su Consejo de Administración.