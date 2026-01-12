Declaran prófugo a exdirector de los laboratorios Collins

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Felipe “N”, exdirector general de Grupo Collins, es prófugo de la justicia desde el 5 de diciembre último, cuando un juez de Jalisco solicitó su aprehensión por administración fraudulenta.

El exdirectivo fue vinculado a proceso penal en junio de 2025, acusado de haber actuado de manera fraudulenta contra Productos Farmacéuticos Collins, causándole un daño económico por 30 millones de pesos cuando fungió como director general del grupo farmacéutico.

Desde entonces, Felipe “N” gozaba de prisión domiciliaria en una de sus propiedades en Zapopan, Jalisco. El 28 de noviembre siguiente debía presentarse a la audiencia inicial de imputación ante el juzgado décimo de control, enjuiciamiento y justicia integral del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial de Jalisco.

Debido a que no se presentó, el juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia y el 4 de diciembre el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión en su contra en calidad de prófugo.

El exejecutivo acusó a la empresa de haberse beneficiado de un estímulo fiscal de 50 millones de pesos, pese a haber sido señalada por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, por lo que también era investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Grupo Collins. Acciones legales contra su exdirector. Foto: Especial

En declaraciones a Proceso (edición mensual de agosto de 2025), dijo que la empresa buscaba la venta de una planta que había adquirido con ese apoyo fiscal, además denunció mal manejo de sustancias controladas.

Sin embargo, las autoridades estadunidenses y mexicanas exoneraron a la farmacéutica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda desecharon los señalamientos.

Además, la FGR emitió el no ejercicio de acción penal contra los nuevos directivos de la empresa por el caso de donación de medicamentos controlados (Proceso edición de octubre de 2025).