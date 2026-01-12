Estos son los módulos de CDMX para sacar la CURP biométrica en enero 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal puso en marcha la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, una actualización que añade a la tradicional clave de 18 dígitos, datos biométricos como reconocimiento facial, huellas dactilares y escaneo del iris, con la promesa de reforzar la seguridad en la verificación de identidad y agilizar trámites ante dependencias públicas y servicios privados.

El rediseño del documento fue formalizado en julio pasado, tras una reforma a la Ley General de Población que establece las bases jurídicas de la CURP con datos biométricos, al incorporar nuevos artículos en la legislación vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido la CURP biométrica como parte de una estrategia para construir un país "seguro", destacando sus posibles beneficios para combatir la corrupción y buscar desaparecidos, un tema prioritario en la agenda nacional.

La actualización de la CURP será un trámite voluntario y gratuito, sin embargo, el documento se solicitará para realizar varias acciones como trámites bancarios, oficiales –como el pasaporte-, inscripciones escolares, programas sociales y servicios de salud.

Aunque la medida es presentada por el gobierno como un paso hacia la modernización administrativa, su implementación no está exenta de cuestionamientos sobre la protección de datos personales, así como incertidumbre sobre su futura obligatoriedad.

Lanzamiento nacional y disponibilidad de módulos

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población (Renapo), enero de 2026 marca el inicio del despliegue nacional de módulos presenciales donde cualquier persona puede acudir a tramitar su CURP biométrica.

En la Ciudad de México se han habilitado múltiples puntos de atención, tanto del Renapo como del Registro Civil:

Alcaldía Cuauhtémoc-Módulo Renapo, Calle de Londres 102, Col. Juárez.

Alcaldía Cuauhtémoc- Registro Civil, Arcos de Belén 19, Col. Doctores.

Alcaldía Álvaro Obregón - Calle Canario s/n, Col. Tolteca.

Alcaldía Cuajimalpa - Avenida México s/n.

Alcaldía Iztapalapa - Ayuntamiento 63, Col. San Lucas.

Alcaldía Milpa Alta – Av. Constitución esquina Andador Sonora.

Alcaldía Tláhuac - Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo s/n, Barrio San Miguel.

Alcaldía Venustiano Carranza - Francisco del Paso y Troncoso 20, Col. Jardín Balbuena.

Para consultar más detalles, así como el módulo más cercano a tu domicilio, ingresa a la siguiente página y selecciona tu estado.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/967136/ModulosCURP16012025.pdf

El trámite es gratuito; las oficinas atienden de lunes a viernes en distintos horarios matutinos y vespertinos. En la capital, es necesario agendar cita previa a través del portal oficial de Renapo.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP actual certificada/validada.

Correo electrónico activo.

Comprobante de domicilio (recomendado).

Menores de edad: deben acudir con madre, padre o tutor con documentos que acrediten identidad y parentesco.

Cómo agendar la cita para la CURP biométrica en CDMX

Ingresa al sistema de citas Renapo y elige “Registro de datos biométricos para la CURP”. https://citas.renapo.gob.mx/citas/

Captura tus datos personales y de contacto.

Selecciona fecha y hora en el módulo de CDMX.

Descarga o guarda el comprobante.

Preséntate 10–15 minutos antes con tus documentos en original y copia.

¿Qué capturan durante el registro?

Fotografía del rostro.

Huellas dactilares.

Iris.

Firma electrónica.

Además, se validan tus datos generales asociados a la CURP.

Aunque el discurso oficial enfatiza la seguridad y la agilidad administrativa, el procedimiento ha sido criticado por sectores de la sociedad civil y expertos en derechos digitales, que señalan riesgos de concentrar datos altamente sensibles sin mecanismos claros de protección ante brechas o usos indebidos.

Ante este panorama, los críticos recuerdan la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que durante más de 20 años fue el órgano autónomo encargado de garantizar el acceso ciudadano a la información pública y la protección de datos personales, pero quedó disuelto en marzo pasado bajo el argumento de que era un ente ineficiente, “duplicado”, "costoso" y "carente de legitimidad".

Sus funciones fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), con la creación de un nuevo órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo, lo que deja a las personas sin una autoridad independiente que pueda fiscalizar el manejo de datos personales a nivel nacional.