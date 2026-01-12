EU permite que México envíe petróleo a Cuba pese al amago de Trump: CBS

Estados Unidos buscaría negociar con La Habana para abandonar su sistema comunista autoritario. Foto: Ariel Ley / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de la declaración del presidente Donald Trump de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero”, la política actual de Estados Unidos es permitir que México continúe suministrando petróleo a la isla, según el secretario de Energía, Chris Wright, y otro funcionario estadunidense, informó este lunes la cadena televisiva CBS.

Estados Unidos no busca provocar el colapso del gobierno cubano, sino negociar con La Habana para abandonar su sistema comunista autoritario, según un funcionario estadunidense citado por una nota informativa de la televisora.

Este lunes Trump sostuvo una conversación telefónica con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, quien informó en su conferencia que el tema de Cuba no se abordó durante la charla.

México se ha convertido en un proveedor clave de petróleo para Cuba desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, destaca la nota publicada en la página web de CBS.

Según la cadena televisiva, Estados Unidos considera que un corte total o un embargo a Cuba sería un duro golpe para la ya sobrecargada y deteriorada red eléctrica de La Habana, que ha sufrido apagones esporádicos.

“La situación económica de Cuba es desesperada: un funcionario estadunidense confirmó a CBS News que el régimen se encontraba tan corto de efectivo que sus líderes revendían petróleo venezolano a China, según informó inicialmente el New York Times. Esto agravaba la escasez de energía en la isla incluso antes del arresto de Maduro”, menciona la nota.