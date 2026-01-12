Martes gélido por frente frío 27 y masa de aire polar; lluvias torrenciales en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lluvias torrenciales e intensas, evento de Norte y posible caída de nieve o aguanieve son algunos de los fenómenos que impactarán este martes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé además heladas y bancos de niebla, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora este 13 de enero.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío número 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); intensas en Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); fuertes en Veracruz (Las Montañas) Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y chubascos en Veracruz (Sotavento y Capital).

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, así como evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por su parte, la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá ambiente muy frío a gélido y vientos fuertes en el norte de México; así como lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila; chubascos en Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas; además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Puebla y lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Bancos de niebla

Para el martes, el frente número 27 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; además de viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Veracruz, disminuyendo por la tarde.

Se prevé que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles.

A su vez, la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua y lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Al final del día, se desplazará paulatinamente hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.

Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente fresco a templado, cielo medio nublado sin lluvia en el Estado de México y Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 3 a 5 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el martes 13 de enero:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) , Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua.

Posible caída de lluvia engelante, durante la mañana: zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas

Pronóstico de temperaturas para el martes 13 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (sur).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur) y Nayarit.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 13 de enero: