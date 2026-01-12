México mediaría entre EU y Cuba si así lo aceptan ambos: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México se propondría como intermediario entre Estados Unidos y Cuba, pero es necesario que así lo acepten sus mandatarios, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además insistió en que el envío de petróleo como “ayuda humanitaria” a la isla es histórico.

“No hablamos sobre el tema de Cuba. Ese puede ser un tema en el que hablemos posteriormente. Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, tienen que aceptar las dos partes evidentemente”.

Reiteró que México está en las mejores condiciones y en la mejor posición para ser ese vínculo, pero es necesaria la aceptación de ese escenario. “Pero en esta ocasión no hablamos de este tema”.

Sobre el apoyo humanitario a la isla, la mandataria mexicana afirmó que “está la información”, aunque hasta el momento no transparentan cuánto envían y cuáles son los montos de los pagos o, en todo caso, si es donado.

“Pero así al pueblo de México como que le preocupe mucho, no; porque hay petróleo suficiente, hay gasolina, hay diésel, hay todo el combustible necesario. No aumentó el precio. Decían que “iba a aumentar”, y no aumentó, tenemos un acuerdo con los gasolineros”.

Sobre los envíos indicó que “por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Lo importante, primero, es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo. Y segundo, que sepa Cuba y Estados Unidos que estamos nosotros para cualquier tema en donde ellos deseen que México participe. Si no desean, pues no. Pero ahí estamos siempre para apoyar”.

Una vez más afirmó que esa ayuda que se da no es nueva, pues con el gobierno de Enrique Peña Nieto también se envió, incluso “en los dos periodos del PAN no fue tanto, pero sí apoyaron”.

“Es una relación histórica que hay con la isla. Entonces, por supuesto, siempre lo hemos dicho: si nosotros podemos ayudar a un diálogo entre ambas naciones, siempre vamos a estar ahí; pero tienen que estar de acuerdo ambas naciones. Entonces, esa posición está ahí. Y seguir hablando de ello, tanto con Estados Unidos como con Cuba, pero con respeto a las soberanías siempre”.