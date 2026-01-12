Morenista detenido en alcoholímetro de Pachuca insulta a policía y dice “te la voy a cobrar” (VIDEO)

El operativo de alcoholímetro en Pachuca derivó en la detención de un excoordinador de campaña de Morena.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La persona detenida durante un operativo de alcoholímetro en Pachuca por reprobar la prueba de alcoholemia y confrontar a un policía municipal fue identificada como Efraín Pedraza Cruz, exfuncionario estatal y operador político del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de acuerdo con información publicada por medios locales de Hidalgo.

El incidente ocurrió la noche del 10 de enero sobre el bulevar Nuevo Hidalgo, donde la Secretaría de Seguridad Pública municipal instaló un punto de revisión vehicular como parte de los operativos de alcoholímetro. El medio Periódico Central Hidalgo reportó que el conductor no aprobó la prueba y comenzó una discusión con el elemento de seguridad encargado del procedimiento.

Videos difundidos en redes sociales muestran al exfuncionario negándose a identificarse y reclamando la actuación del policía. En el material audiovisual se le escucha lanzar advertencias directas al agente, incluida la frase “te la voy a cobrar”, además de hacer referencia a su cercanía con figuras políticas de Morena.

Tras el altercado, los elementos continuaron con el protocolo establecido, lo que derivó en la detención administrativa del conductor y el aseguramiento del vehículo, el cual fue trasladado al corralón municipal.

Trayectoria política y cargos públicos previos

Medios locales identificaron al detenido como Efraín Pedraza Cruz, quien ha ocupado diversos cargos en administraciones municipales y en estructuras políticas de Morena en Hidalgo.

De acuerdo con Periódico Central Hidalgo, Pedraza Cruz fue director regional de Gobernación en la zona de Tula, además de haber fungido como regidor en el ayuntamiento de Tula de Allende y secretario general municipal en Atotonilco de Tula. Estos cargos lo posicionaron como un actor con actividad política constante en la región sur del estado.

El mismo medio señaló que también se desempeñó como coordinador de campaña de la actual senadora Simey Olvera Bautista, vínculo que el propio exfuncionario mencionó durante el altercado captado en video.

Pedraza Cruz ha sido identificado como operador político de Morena en Hidalgo, con participación en tareas de organización y movilización electoral, aunque al momento del incidente no ocupaba un cargo público activo.

Difusión del video y reacción pública

El caso tomó relevancia pública luego de que el video del altercado se difundiera ampliamente en redes sociales. Effetá Información señaló que la grabación permitió identificar al exfuncionario y detonó cuestionamientos sobre el comportamiento de actores vinculados a la política durante operativos de seguridad vial.

Detienen en operativo alcoholímetro a excoordinador de campaña de la senadora Simey Olvera Bautista. En un vídeo difundido en redes sociales se escucha que un oficial le dice a Efraín P. que no aprobó la prueba de alcoholemia y éste, que afirma ser "una autoridad", le increpa. pic.twitter.com/lPpBQ37PXP — Áxel Chávez (@axelchl) January 11, 2026

En las imágenes se observa al policía reiterar que el procedimiento se realizaba conforme al reglamento y que no existían excepciones por filiación política o cargos previos.

Disculpa pública tras el incidente

Horas después de la difusión del video, Efraín Pedraza Cruz publicó un mensaje en sus redes sociales en el que ofreció una disculpa pública a los policías involucrados. Vanguardia informó que en ese pronunciamiento el exfuncionario reconoció que su conducta no fue adecuada y afirmó que asumiría las sanciones administrativas correspondientes.

En el mismo mensaje, Pedraza Cruz señaló que el incidente correspondía a un asunto personal y deslindó de cualquier responsabilidad a la senadora con la que colaboró anteriormente, versión que también fue retomada por Periódico Central Hidalgo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la apertura de una denuncia penal por las expresiones dirigidas al policía municipal, ni el ayuntamiento de Pachuca ha emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones adicionales. Tampoco se ha dado a conocer una postura institucional por parte de la dirigencia estatal de Morena.