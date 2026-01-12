Mujer apuñala a su pareja en Mexicali tras pelea por fantasía íntima

Detenida mujer señalada de apuñalar a su pareja sentimental dentro de un domicilio en Baja California.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una mujer fue detenida por agentes de la Policía Municipal de Mexicali, Baja California, luego de apuñalar a su pareja sentimental dentro de un domicilio, tras una discusión relacionada con una fantasía íntima, de acuerdo con información difundida por medios locales y confirmada por autoridades de seguridad.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Islas Agrarias A, al oriente de la ciudad, cuando un hombre de 59 años resultó lesionado con un objeto punzocortante y logró salir del inmueble para solicitar ayuda al número de emergencias.

Discusión durante encuentro íntimo derivó en agresión

De acuerdo con reportes policiacos retomados por medios regionales, el hombre se encontraba en el domicilio con su pareja, identificada como Olga Irene “N”, de 55 años, cuando ambos comenzaron una discusión en el contexto de un encuentro íntimo.

Durante el intercambio, la mujer solicitó al hombre participar en una práctica que él rechazó. La negativa provocó que la discusión escalara a un forcejeo dentro de la habitación, según la versión recabada por los agentes municipales que atendieron el reporte.

La información preliminar indica que la mujer pidió al hombre colocarse boca abajo sobre la cama e intentó sujetarlo. Al no acceder él a continuar con esa acción, se produjo la confrontación física.

Víctima presentó múltiples lesiones tras el ataque

Durante el altercado, la mujer tomó un objeto punzocortante y lesionó al hombre en varias ocasiones. De acuerdo con la evaluación inicial, la víctima presentó heridas en la espalda, hombro, brazo y rostro.

A pesar de las lesiones, el hombre logró salir del domicilio y pedir auxilio. Vecinos de la zona observaron cuando la víctima solicitaba ayuda, lo que derivó en el llamado al número de emergencias y la movilización de corporaciones de seguridad.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al hombre lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Las autoridades informaron que su estado de salud fue reportado como estable.

Policía Municipal detuvo a la presunta agresora en el domicilio

Elementos de la Policía Municipal de Mexicali acudieron al inmueble tras el reporte y localizaron a la mujer señalada como presunta responsable del ataque. La mujer fue detenida en el lugar y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la intervención policial, se aseguraron diversos objetos que quedaron bajo resguardo como posibles indicios relacionados con la agresión. Estos elementos fueron integrados a la carpeta de investigación.

Los agentes recabaron información inicial en el sitio y entrevistaron a la víctima como parte del procedimiento para documentar la mecánica de los hechos.

Fiscalía abre investigación por tentativa de homicidio

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, con base en la naturaleza de las lesiones y los datos recabados por la policía municipal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, que realiza diligencias como la toma de declaraciones, la integración de dictámenes médicos y el análisis del objeto utilizado durante la agresión.

Como parte del proceso, la autoridad ministerial también lleva a cabo la inspección del lugar de los hechos y la recopilación de testimonios que permitan establecer responsabilidades conforme a la ley.

Autoridad judicial definirá la situación legal de la detenida

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado la fecha de la audiencia inicial ante un juez de control. Conforme a los plazos legales, se determinará si existen elementos suficientes para solicitar la vinculación a proceso de la mujer detenida y establecer las medidas cautelares correspondientes.

Medios locales señalaron que no se tenían reportes previos de intervención policial en ese domicilio, información que será verificada durante el desarrollo de la investigación ministerial.