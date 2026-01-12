Pensión Mujeres Bienestar: quiénes cobran del 12 al 16 de enero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría del Bienestar informó el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al primer bimestre de 2026, que cubre los meses de enero y febrero. La entrega del apoyo económico se realiza de manera escalonada durante enero, con base en la letra inicial del apellido paterno de las beneficiarias registradas en el programa.

Este esquema de dispersión aplica a nivel nacional y forma parte del calendario general de pagos de los Programas para el Bienestar. El objetivo es organizar la entrega de recursos y facilitar el acceso al apoyo económico para las mujeres inscritas, principalmente aquellas que se encuentran dentro del rango de edad establecido por el programa.

Qué beneficiarias cobran del 12 al 16 de enero

De acuerdo con el calendario oficial difundido por las autoridades federales, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que reciben su pago entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero de 2026 son aquellas cuyo apellido paterno inicia con las siguientes letras:

Lunes 12 de enero: letra G.

Martes 13 de enero: segundo día de pago para la letra G.

Miércoles 14 de enero: letras H, I, J y K.

Jueves 15 de enero: letra L.

Viernes 16 de enero: letra M.

Las autoridades señalaron que los depósitos se realizan directamente en las cuentas vinculadas a la tarjeta del Banco del Bienestar. Las beneficiarias no están obligadas a retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta hasta que decidan disponer de él.

Monto del apoyo durante el primer bimestre de 2026

Para el periodo enero-febrero de 2026, el monto de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos bimestrales, entregados en una sola exhibición durante el mes de enero. Este apoyo se deposita de manera directa, sin intermediarios, a las mujeres que cumplen con los criterios del programa y que se encuentran activas en el padrón de beneficiarias.

El pago del primer bimestre marca el inicio del calendario anual de dispersión de recursos para este programa, el cual se mantiene alineado con otros apoyos sociales federales administrados por la Secretaría del Bienestar.

Programas que comparten el calendario de pagos

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte del conjunto de apoyos que siguen el mismo calendario escalonado por letra del apellido paterno. Entre estos programas se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la pensión dirigida a personas con discapacidad permanente y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

La Programas para el Bienestar indicó que esta organización permite una distribución ordenada de los recursos y contribuye a reducir la concentración de personas en sucursales bancarias, especialmente en comunidades con alta demanda durante los días de pago.

Recomendaciones para las beneficiarias

La Secretaría del Bienestar recomendó a las beneficiarias revisar con anticipación la fecha que les corresponde según su apellido y acudir a las sucursales bancarias únicamente si requieren retirar efectivo. También recordó la importancia de conservar el NIP de la tarjeta y contar con identificación oficial vigente para cualquier trámite presencial.

Las autoridades reiteraron que el pago se realiza de forma automática a las cuentas registradas y que no es necesario realizar gestiones adicionales para recibir el depósito. Asimismo, se pidió a las beneficiarias mantenerse informadas a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los pagos del programa.