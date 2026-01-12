Presidente municipal de Puerto Peñasco deja su cargo por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente municipal de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro presentó su renuncia irrevocable al cargo este lunes, asumió el puesto el 16 de septiembre de 2024. Explicó que la decisión responde a motivos de salud derivados de una reciente intervención quirúrgica y un proceso médico que requiere atención continua, reposo y seguimiento estricto.

El funcionario agradeció "a quienes caminaron a mi lado en este proyecto: a las y los ciudadanos, a mi equipo de trabajo y, de manera muy especial, al gobernador Alfonso Durazo y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por su apoyo, así como a todas las personas que creyeron en esta responsabilidad que me confiaron. Mil gracias a todas y todos; me llevo su apoyo en el corazón y el orgullo de haber servido a Puerto Peñasco".

El Cabildo turnará el acuerdo al Congreso del Estado de Sonora para su ratificación formal, conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.