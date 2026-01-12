Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una intervenión militar de Estados Unidos a México tras la llamada que tuvo con el presidente Donald Trump.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria respondió que “sí” queda descartada la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos en México.

El día de hoy sólo tratamos el tema referente a las declaraciones previas que había hecho. Quedó claro que seguimos colaborando y coordinándonos sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos", dijo Sheinbaum.

Previo a la mañanera, la presidente publicó en sus redes que tuvo una llamada con su homólogo estadunidense, Donald Trump, luego de las insistentes amenazas de que podría interferir en la lucha contra el crimen organizado en México.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas”, informó en redes sociales.

Expuso que entre los temas estuvo “la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

En medio del cumplimento de varias declaraciones del mandatario estadunidense, como la intervención en Venezuela y tras los señalamientos de que algo se tenía que hacer con México y lo que consideran ya “narcoterrorismo”, la presidenta mexicana buscó una comunicación con el republicano.

La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, indicó Sheinbaum Pardo.

La semana pasada la jefa del Ejecutivo Mexicano admitió que al denominar al fentanilo como arma de destrucción masiva y a los cárteles de la droga como grupos terroristas, Estados Unidos tenía elementos para buscar injerencia en México, aunque “no quiere decir que va a ocurrir”, consideró.

En la última semana Trump ha reiterado su interés en actuar contra los cárteles en México.

Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste verlo”, indicó el jueves.