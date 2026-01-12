Sheinbaum habla con Trump sobre la seguridad con respeto a la soberanía

Sheinbaum conversó vía telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una llamada con su homólogo estadunidense, Donald Trump, luego de las insistentes amenazas de que podría interferir en la lucha contra el crimen organizado en México.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas”, informó en redes sociales.

Expuso que entre los temas estuvo “la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”.

En medio del cumplimento de varias declaraciones del mandatario estadunidense, como la intervención en Venezuela y tras los señalamientos de que algo se tenía que hacer con México y lo que consideran ya “narcoterrorismo”, la presidenta mexicana buscó una comunicación con el republicano.

La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, indicó Sheinbaum Pardo.

La semana pasada la jefa del Ejecutivo Mexicano admitió que al denominar al fentanilo como arma de destrucción masiva y a los cárteles de la droga como grupos terroristas, Estados Unidos tenía elementos para buscar injerencia en México, aunque “no quiere decir que va a ocurrir”, consideró.

La conferencia mañanera se reprogramó para las 9:00 horas, debido a la llamada con el mandatario estadunidense.

Interés de Trump en cárteles del narco

En la última semana Trump ha reiterado su interés en actuar contra los cárteles en México.

Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste verlo”, indicó el jueves.

Trump ha coqueteado en numerosas ocasiones con la posibilidad de lanzar acciones militares en territorio mexicano y ha ofrecido esta colaboración a México, pero Sheinbaum siempre la rechazó.

La semana pasada la mandataria dijo en varias ocasiones que los comentarios de Trump son “su manera de comunicar”. No obstante, el viernes dijo que había pedido al canciller De la Fuente buscar una llamada con Rubio y, si era necesario, con el propio presidente estadounidense.

Los expertos no ven probable una acción unilateral de Estados Unidos en México porque la administración de Sheinbaum está haciendo casi todo lo que pide Washington en materia de seguridad y ambos países son socios económicos vitales, pero consideraron que esas amenazas continuarían como una forma de presión junto con el planteamiento de nuevas demandas.