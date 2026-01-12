Trump preguntó a Sheinbaum su postura sobre Venezuela y así respondió la presidenta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo a su homólogo estadunidense Donald Trump “muy claramente que teníamos una Constitución”, en la que México no está de acuerdo con las intervenciones a otros países y el republicano le respondió que entendía su posición.

“Me preguntó: ‘¿Cuál era nuestra posición respecto a Venezuela’, le dije que es la posición pública; que nosotros tenemos una Constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo: ‘bueno, entiendo que esa es su Constitución’”, relató Sheinbaum en la conferencia mañanera.

En torno a ese asunto la mandataria reiteró que “esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela (…) Nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí, no hubo más”.

Al final la presidenta consideró que Trump, “obviamente, no coincide”, ¿verdad?, pero lo entendió. O sea, no, no seguimos más en esa conversación”.