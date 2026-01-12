Vacante oficial en EE. UU. ofrece empleo a jornaleros con sueldo de 35,000 pesos

La posición de jornalero agrícola incluye tareas de cultivo y cosecha de tomate.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Jornaleros mexicanos pueden postularse a una vacante oficial para trabajar en Estados Unidos con un salario aproximado de 35 000 pesos mensuales y sin requisito de hablar inglés, de acuerdo con registros del sistema público de colocación laboral del Gobierno de México.

La oferta se encuentra publicada en el Portal del Empleo, la plataforma administrada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), donde se concentran vacantes formales tanto en territorio nacional como en el extranjero.

La posición corresponde a trabajo agrícola temporal en una granja ubicada en Estados Unidos y está dirigida a personas con experiencia en labores del campo, principalmente en actividades relacionadas con el cultivo y la cosecha de productos agrícolas.

Salario mensual y tipo de actividades laborales

Según la información publicada en la vacante oficial, el salario ofrecido equivale a alrededor de 35,000 pesos mensuales, calculados con base en la remuneración establecida en dólares y el tipo de cambio de referencia.

Las actividades que deberán realizar los jornaleros incluyen la preparación de la tierra, mantenimiento de los cultivos, recolección de productos y otras tareas propias del trabajo agrícola. La vacante señala que las labores se desarrollan directamente en campo y bajo jornadas establecidas por el empleador.

El registro disponible en la plataforma no detalla el nombre de la empresa contratante, pero sí especifica que se trata de un empleo formal gestionado mediante los mecanismos oficiales de movilidad laboral.

Requisitos para postularse a la vacante de jornalero en Estados Unidos por 35,000 pesos

Entre los requisitos indicados en la oferta laboral se encuentra contar con escolaridad mínima de primaria y experiencia previa en actividades agrícolas. No se establece un límite de edad específico ni se solicita certificación académica adicional.

Uno de los elementos que destaca en la publicación es que no se solicita el dominio del idioma inglés como requisito para aplicar, lo que amplía la posibilidad de postulación para jornaleros que no cuentan con conocimientos del idioma.

Tampoco se menciona la necesidad de intermediarios, pagos previos o gestores externos para iniciar el proceso, ya que el registro se realiza directamente en la plataforma oficial del Gobierno de México.

Cómo funciona el proceso de registro

Las personas interesadas deben crear o actualizar su perfil en el Portal del Empleo, donde pueden consultar el detalle de la vacante y enviar su postulación de manera directa.

El Portal del Empleo es el sistema digital utilizado por el SNE para vincular a buscadores de trabajo con empleadores registrados, tanto nacionales como internacionales, y forma parte de los programas institucionales de colocación laboral.

Una vez enviada la solicitud, el seguimiento del proceso depende de la validación de requisitos y de la coordinación entre autoridades laborales y empleadores que participan en esquemas de contratación formal.

Relación con programas de empleo temporal en Estados Unidos

El trabajo agrícola temporal en Estados Unidos suele realizarse bajo esquemas de contratación regulados, como el programa de visas H-2A, que permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros cuando no hay suficiente mano de obra local disponible.

Este tipo de programas requiere la certificación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la autorización migratoria correspondiente para que los trabajadores puedan laborar de manera legal durante un periodo determinado.

Aunque la vacante publicada en el Portal del Empleo no detalla el tipo de visa asociada, la información oficial señala que se trata de una oferta gestionada por el Gobierno de México dentro de los mecanismos formales de movilidad laboral.

Recomendaciones oficiales para los solicitantes

La STPS y el SNE han señalado en distintas ocasiones que las personas interesadas en trabajar en el extranjero deben verificar que las ofertas estén publicadas en plataformas oficiales y evitar proporcionar información personal fuera de los canales institucionales.

Las vacantes registradas en el Portal del Empleo no requieren pagos para iniciar el proceso de postulación y forman parte de los esquemas de empleo formal promovidos por las autoridades laborales.