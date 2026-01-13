Al menos 3.6 millones de mexicanos viven con depresión; estos son los síntomas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, 3.6 millones de personas adultas viven con depresión, de los cuales al menos 1%, es decir, 36 mil, son “casos severos”, según reveló un estudio por los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud (SSA) en 2021.

A propósito del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, la dependencia dirigida por David Kershenobich explicó que la depresión “se ubica entre las condiciones que requieren atención permanente, ya que puede presentarse en cualquier etapa de la vida y, sin un abordaje oportuno, puede derivar en complicaciones con impacto personal, familiar, social y laboral”.

La SSA destacó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 330 millones de personas en el mundo viven actualmente con depresión, lo que representa entre 4% y 5% de la población mundial.

Y dijo que se estima que cerca del 10% de la población presentará al menos un episodio de depresión a lo largo de su vida.

“No es tristeza pasajera”

César Amaury Sánchez Aguilar, médico psiquiatra y subdirector de Formación de Recursos Humanos en Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), subrayó que la depresión no debe confundirse con la tristeza pasajera.

“La depresión es un estado de ánimo bajo y persistente, de mayor gravedad, que impacta la funcionalidad de las personas en sus actividades familiares, sociales, académicas y laborales”, explicó en un comunicado de la SSA.

El especialista destacó que la detección y el tratamiento oportunos de la depresión pueden marcar una “diferencia significativa” en la calidad de vida de las personas, al prevenir complicaciones que afecten su desarrollo personal, académico o laboral.

Entre las principales señales de alerta de este trastorno mental, mencionó los siguientes:

Tristeza profunda y persistente.

Pérdida de interés en actividades habituales.

Alteraciones en el sueño o la alimentación.

Disminución de la energía.

Sánchez Aguilar comentó que niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores son grupos “particularmente vulnerables” a la depresión, por lo que es fundamental fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de la misma.

Causa de discapacidad mundial

Según información del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, la depresión es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, ya que interviene en la vida personal, académica y laboral y se asocia con un mayor riesgo de suicidio y con diversas enfermedades físicas.

Además, en México, cerca del 30% de la población ha presentado síntomas depresivos en algún momento de su vida, con mayor prevalencia en mujeres.

La depresión puede desarrollarse por la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales como:

Antecedentes familiares.

Experiencias traumáticas.

Estrés constante.

Aislamiento social.

Problemas económicos.

El diagnóstico de depresión es clínico y lo debe hacer personal de salud capacitado. Su tratamiento incluye al menos dos campos:

Psicoterapia.

Uso de medicamentos antidepresivos.

¿Dónde pedir ayuda?

La SSA recordó que tiene a disposición de la población servicios gratuitos y confidenciales de apoyo en salud mental, como los siguientes:

Línea de la Vida: teléfono 800 911 2000, disponible las 24 horas

Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” que, dijo, tiene una “política de cero rechazo y brinda valoración inicial a toda persona que solicita atención”.

Esta última dependencia se ubica en la Calzada México-Xochimilco 101, colonia, Huipulco, alcaldía Tlalpan, Código Postal 14370, en la Ciudad de México. El teléfono de contacto es el 55 41 60 50 00.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene el programa Espora Psicológica que brinda atención profesional especializada y gratuita a los miembros de la comunidad universitaria.

La SSA llamó a la población a “reconocer este padecimiento, hablar abiertamente sobre él y buscar atención profesional oportuna, al tratarse de una condición que puede afectar a cualquier persona a lo largo de su vida”.