Congreso será el que decida sobre la reforma electoral: Ricardo Monreal responde Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, afirmó que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo y que no será producto del “consenso” entre fuerzas políticas, Ricardo Monreal, resaltó que el Congreso de la Unión será el órgano que decida cómo quedará la reforma electoral.

En entrevista en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro enfatizó que también serán los consejeros o las distintas organizaciones quienes tendrán voz en la reforma Electoral.

“Bueno, yo respeto a Pablo Gómez por su historia y lo respeto por su coherencia, pero en todo caso será la Cámara, el Congreso de la Unión, las Cámaras, las que decidan.

“También los consejeros, que son profesionales, o las organizaciones distintas, deberían saber o recordarles que no hubiese habido premura o apresuramiento, sino que el lugar natural de hacer propuestas de modificación son las Cámaras del Congreso de la Unión”, enfatizó.

El diputado morenista resaltó que la Cámara de Diputados y, en este caso la mayoría legislativa, actuará con apertura como lo ha hecho en otras reformas, “recibirá propuestas de personas, organizaciones externas a la Cámara. No tiene inconveniente en recibirlos y dialogar con ellos cuando llegue el momento procesal oportuno”.