Cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena permanecerán congeladas por tiempo indefinido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, permanecerán congeladas por tiempo indefinido.

Así lo ordenó la juez Primero de Distrito de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, quien ayer negó la suspensión definitiva al exfuncionario en el amparo que tramitó contra el bloqueo decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La decisión de la juez fue notificada mediante estrados judiciales este martes sin que diera a conocer las razones por las que rechazó la suspensión definitiva.

En consecuencia, las cuentas bancarias de Bermúdez Requena permanecerán bloqueadas hasta que la juez dicte su sentencia de amparo, lo que podría ocurrir el próximo 23 de enero, fecha en la que la juez prevé celebrar la audiencia constitucional.

El exfuncionario puede impugnar la decisión de la juez mediante un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado determine si esta fue o no legal.

Ayer, Proceso informó que el Tribunal Colegiado en materia Penal de Tabasco confirmó la decisión de la juez Carbajal de negarle la suspensión provisional en el mismo juicio de amparo.

Esto, al considerar que liberar sus cuentas de manera provisional podría afectar el interés público y perjudicar la investigación en su contra por posibles vínculos con “La Barredora”, célula criminal implicada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los magistrados añadieron que el juicio de amparo de Hernán Bermúdez sí se rige por la recién reformada Ley de Amparo que impide conceder suspensiones contra bloqueo de cuentas bancarias.

Si Bermúdez Requena impugna la negativa de la suspensión definitiva, es posible que por sistema su recurso sea enviado al mismo tribunal Colegiado que podría reiterar el criterio y confirmar la resolución.