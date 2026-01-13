Develan retrato de Gerardo Fernández Noroña por su expresidencia del Senado

Develan retrato del senador Gerardo Fernández Noroña como expresidente del Senado. Foto: Senado de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de cuestionamientos sobre los viajes que ha realizado el senador Gerardo Fernández Noroña y su falta de austeridad, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, develó el cuadro del senador morenista por su gestión como presidente del Senado en el salón Colosio de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl.

Durante la develación del cuadro de Fernández Noroña, Laura Itzel Castillo afirmó que, durante la gestión del senador morenista en la Mesa Directiva del Senado, del 1 de septiembre del 2024 al 31 de agosto del 2025, se dio la batalla fundamental por la reforma Judicial.

“Yo lo que les quisiera señalar es que ha sido un año muy intenso, muy intenso el que encabezó nuestro compañero Fernández Noroña, donde se aprobaron más de 20 reformas a nivel constitucional y más de 80 a nivel de las leyes secundarias, para conformar este Estado constitucional de bienestar, porque somos auténticamente, quiero decir, un Congreso constituyente, un Congreso a favor del pueblo.

“Y, en este periodo tan intenso que le tocó al compañero Noroña, se dio la batalla fundamental donde se hizo esta reforma profunda, la más profunda, la Reforma Judicial”.

Por su parte, el senador morenista se dijo muy contento de haber presidido la Mesa Directiva del Senado, y calificó de absurdo que por viajar no puedan develar su pintura.

“Yo estoy muy agradecido, para mí ha sido un gran honor presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y yo había decidido posponer la develación, porque se dio esta tragedia de las inundaciones en varios estados de la República, y luego no se pudo hacer en diciembre, entonces hoy se está haciendo

“Ahora resulta que por viajar no tienes la condición de que develen tu pintura como presidente de la Cámara de Senadores, es absurdo... Entonces la vamos a hacer el día de hoy, no hay ningún cuestionamiento. Al contrario, yo tengo un agradecimiento a mis compañeros, compañeras senadores, senadoras.

“Es un acto protocolario, es una ceremonia protocolaria que se hace siempre cuando termina alguien superior como presidente, presidenta del Senado e inicia una siguiente compañera o compañero. Entonces no, no hay absolutamente nada de eso. Ahora resulta que, si eres viajero frecuente, según los medios… Es ridículo”, resaltó.

El cuadro fue hecho por la artista Aurora Argüello y constó, según documentos públicos, 27 mil 874 pesos.