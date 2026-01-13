Embajada de EU asignará 23.4 mdd para consolidar Sistema de Justicia Laboral en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de los ataques verbales del presidente estadunidense Donald Trump contra el Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC), la embajada de Estados Unidos en México anunció hoy la asignación de 23.4 millones de dólares de Washington para financiar la “consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México”, uno de los compromisos asumidos bajo el mismo tratado de libre comercio.

Más allá del monto –que ronda los 420 millones de pesos–, el anuncio de la representación diplomática de Estados Unidos en México parece desmentir las declaraciones que expresó su propio presidente horas antes en una fábrica de Ford Motor, cuando calificó al TMEC de “irrelevante” y aseveró que su país no necesita “autos hechos en México” y que prefiere “fabricarlos aquí”.

La embajada subió el anuncio en sus redes sociales, donde retomó una información dada a conocer ayer por el Departamento del Trabajo; el dato, que pasó desapercibido, cobró relevancia debido a las incertidumbres sobre el futuro del TMEC provocadas por las reiteradas críticas de Trump hacia el acuerdo de libre comercio, que será renegociado este año.

En su mensaje, la embajada insistió en que la inversión en el sistema de justicia laboral de México tiene lugar “en el marco de los compromisos del T-MEC”, y agregó que “estos projectos (sic) se enfocan en combatir practicas anti-laborales que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para trabajadores vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica”.