Empresas telefónicas serán responsables de cuidar el registro de celulares: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las empresas telefónicas serán las encargadas del registro de las líneas con los datos de los usuarios y son las que deberán cuidar esa información, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El registro de celulares es la propia empresa telefónica quien lo hace y los responsables de cuidar la información para todos los que tienen teléfonos celulares”, indicó esta mañana.

La mandataria federal aseguró que dicho “registro es muy importante para garantizar la seguridad, particularmente porque estamos trabajando en el tema de extorsión”, esto por estar vinculado a las legislaciones en materia de seguridad y las telecomunicaciones, para rastrear quién y desde qué línea se está cometiendo el delito.

Garantizó que estas modificaciones “no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, las áreas correspondientes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito.

Sin embargo, serán responsables “las empresas que son dueñas de la telefonía”, en cuanto a los usuarios, “para todos los que tienen que registrarse es a través de la empresa telefónica y solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito”.

La autoridad judicial podrá solicitar la información privada del número telefónico del que se pudo cometer el delito, por ejemplo, de extorsión; dicha información es la que se proporcionará a la telefónica para acreditar la posesión de una línea, trámite que tiene como plazo finales de junio.

“Creo que son 158 millones, son más que la población de teléfonos celulares en el país”, dijo la presidenta.