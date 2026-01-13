Estafas telefónicas: Cinco señales clave para detectarlas a tiempo

estafas telefónicas
Estafas telefónicas: Cinco señales clave para detectarlas a tiempoNo respondas sin leer esto. Las estafas telefónicas están al acecho y estas cinco señales podrían salvarte.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las estafas telefónicas siguen siendo una de las formas más comunes de fraude en todo el mundo, y cada vez son más sofisticadas. Para proteger a la ciudadanía, expertos en ciberseguridad han identificado cinco señales clave que pueden ayudarte a reconocer una llamada fraudulenta antes de caer en la trampa.
1. Urgencia extrema o amenazas
Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia o miedo para presionarte a actuar rápido. Pueden decirte que tu cuenta bancaria está comprometida, que tienes una deuda pendiente o incluso que un familiar está en peligro. Este tipo de presión es una táctica común para impedir que pienses con claridad.
Ejemplo: “Si no paga en los próximos 10 minutos, la policía irá a su casa.”
2. Solicitan información personal o financiera
Una empresa legítima nunca te pedirá datos confidenciales como tu número de tarjeta, contraseñas o código de verificación por teléfono. Si alguien te los solicita, cuelga de inmediato.
Alerta: Si te dicen que necesitan "verificar tu identidad" con información privada, es una señal clara de fraude.
3. Ofertas demasiado buenas para ser verdad
Promesas como premios millonarios, sorteos que nunca recuerdas haber participado o inversiones “garantizadas” son banderas rojas. Estas tácticas apelan a la emoción y la codicia para manipularte.
Frase típica: “¡Felicidades! Ha ganado un viaje todo pagado, solo necesita confirmar sus datos.”
4. Te piden que instales apps o hagas clic en enlaces
Muchos estafadores están migrando a métodos digitales. Si durante la llamada te piden instalar una aplicación, acceder a un enlace o compartir la pantalla de tu celular o computadora, no lo hagas. Podrías estar entregando el control total de tu dispositivo.
5. Números desconocidos o identificador oculto
Las llamadas de estafa suelen venir de números internacionales, desconocidos o incluso ocultos. Aunque algunos utilizan tecnologías para simular números locales, es clave desconfiar si el identificador no coincide con lo esperado o si el número cambia constantemente.
¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?
- Cuelga inmediatamente.
- No compartas información personal.
- Reporta el número a las autoridades o plataformas de denuncia ciudadana.
- Bloquea el número en tu teléfono para evitar futuras llamadas.