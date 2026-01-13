Gobierno británico ofrece vacante en México con salario mensual de más de 33 mil pesos

Nueva oportunidad laboral en la Embajada del Reino Unido en México. Conoce los detalles de la vacante oficial.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno de Gran Bretaña abrió una vacante laboral en México para el puesto de Investment Analyst dentro del Department for Business and Trade, con sede en la Embajada del Reino Unido en la Ciudad de México y un salario mensual de 33,751 pesos, de acuerdo con la información oficial de la convocatoria difundida por la representación diplomática británica.

La oferta de empleo fue anunciada por la Embajada del Reino Unido en México a través de una publicación en la red social X y corresponde a una posición de tiempo completo, con una jornada laboral de 38 horas semanales y esquema de trabajo híbrido.

El puesto forma parte de las funciones del Department for Business and Trade (DBT), dependencia del gobierno británico responsable de promover el comercio internacional, la inversión extranjera y el crecimiento económico del Reino Unido mediante su red de oficinas en embajadas y altas comisiones.

El puesto está enfocado en atraer inversión hacia el Reino Unido

De acuerdo con la descripción oficial de la vacante, la persona seleccionada se integrará al equipo de Inversión Extranjera Directa del DBT en México, con el objetivo de apoyar la atracción de inversión de alto valor desde México y otros países de América Latina hacia el Reino Unido.

El cargo implica colaboración directa con contrapartes en México y el Reino Unido, así como la realización de investigación de mercado y análisis de oportunidades de negocio para compartir inteligencia comercial con empresas, inversionistas y autoridades interesadas en el ecosistema británico.

El equipo del DBT en América Latina opera bajo la coordinación del Comisionado de Comercio del Reino Unido para la región, y trabaja en conjunto con personal diplomático para promover exportaciones, atraer capital extranjero y facilitar el acceso a mercados.

Funciones asignadas al analista de inversión

La convocatoria establece que el Investment Analyst deberá apoyar actividades para atraer inversión extranjera directa, colaborar en la implementación de estrategias de capital de riesgo y asistir a niveles directivos en la atención a inversionistas.

Entre las responsabilidades se incluye:

Elaboración de reportes de mercado

Identificación de oportunidades comerciales

Seguimiento de proyectos de inversión

Organización de eventos

Misiones comerciales

Visitas oficiales

Actualización de bases de datos y sistemas de gestión de clientes

El puesto también contempla el monitoreo de medios e internet para detectar oportunidades relevantes, la preparación de presentaciones sectoriales y el apoyo a planes de expansión de empresas que buscan establecer operaciones en el Reino Unido.

Perfil académico y experiencia requerida

El gobierno británico solicita que las personas interesadas cuenten con licenciatura en finanzas, administración, comercio, relaciones internacionales o disciplinas relacionadas, además de dominio del español y del inglés.

La vacante requiere experiencia profesional en entornos empresariales, habilidades de comunicación, capacidad para realizar investigación y manejo de herramientas de oficina, particularmente Excel. Como requisitos deseables, se menciona experiencia previa en apoyo a inversionistas internacionales, conocimiento del ecosistema de capital de riesgo y familiaridad con los entornos de negocios de México y el Reino Unido.

El puesto corresponde al grado Executive Officer y está dirigido a personas que cuenten con autorización para vivir y trabajar en México al momento de presentar su solicitud.

Salario, beneficios y condiciones laborales

La posición ofrece un salario mensual de 33,751 pesos, además de prestaciones como:

Aguinaldo de 30 días por año trabajado

Prima vacacional del 50%

Bono anual por desempeño

Seguridad social conforme a la legislación mexicana

Seguro médico privado para la persona empleada y sus dependientes

El esquema laboral es híbrido, con tres días de trabajo presencial en oficina, de lunes a viernes. La convocatoria también contempla acceso a programas de capacitación y desarrollo profesional, así como oportunidades de aprendizaje vinculadas al comercio y la inversión internacional.

Fecha límite y proceso de aplicación

La convocatoria establece como fecha límite para enviar solicitudes el 19 de enero de 2026, antes de las 23:55 horas, tiempo local. El proceso de selección se realiza mediante un formulario en línea que debe completarse en su totalidad, ya que los currículums no se consideran en la etapa inicial.

El procedimiento incluye filtros anónimos, entrevistas, verificación de referencias profesionales y controles de seguridad. Las personas que no resulten seleccionadas podrán ser integradas a una lista de reserva para futuras vacantes similares.