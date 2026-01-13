INAH reprende difusión de hallazgo arqueológico por influencer en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un pronunciamiento institucional para advertir sobre la difusión no autorizada de un hallazgo arqueológico en la región Mixteca de Oaxaca, luego de que un creador de contenido publicara imágenes y descripciones de vestigios presuntamente prehispánicos en redes sociales.

El caso se originó tras la publicación realizada el sábado 10 de enero de 2026 por un influencer identificado como “Señor Blue”, quien difundió fotografías de una excavación efectuada por habitantes de la comunidad de San Pedro Jaltepetongo. En las imágenes se observaban objetos extraídos del subsuelo que el autor de la publicación describió como parte de una tumba de posible origen mixteco.

De acuerdo con la información difundida por el propio creador de contenido, el hallazgo habría ocurrido de manera fortuita durante trabajos comunitarios. Sin embargo, la divulgación del material se realizó antes de que autoridades competentes verificaran la naturaleza del sitio y sin que existiera supervisión de especialistas en arqueología.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

INAH recuerda que la difusión sin autorización puede constituir un delito federal

El Centro INAH Oaxaca señaló que la difusión de imágenes, videos o información detallada sobre sitios arqueológicos que no están abiertos al público o que se encuentran en proceso de investigación puede generar riesgos para el patrimonio cultural. La institución explicó que este tipo de publicaciones puede facilitar la localización de los sitios y propiciar saqueos o intervenciones no autorizadas.

En su pronunciamiento, el INAH recordó que todos los vestigios arqueológicos son propiedad de la nación y que su exploración, manipulación, difusión y exhibición están reguladas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La dependencia subrayó que la alteración de contextos arqueológicos sin autorización puede derivar en responsabilidades administrativas o penales.

La institución indicó que la creación de contenido en plataformas digitales puede contribuir a la divulgación cultural, pero reiteró que debe realizarse con apego a la normativa vigente y con la autorización correspondiente de las autoridades encargadas de la protección del patrimonio.

Riesgos para la investigación científica y el patrimonio cultural

El INAH advirtió que las excavaciones realizadas por personas sin formación especializada pueden alterar de manera irreversible información clave para la investigación científica. Entre los elementos que pueden perderse se encuentran la posición original de los objetos, la relación entre materiales y la estratigrafía del terreno, datos fundamentales para determinar la antigüedad, función y contexto de los vestigios.

La dependencia señaló que, una vez modificado el contexto arqueológico, resulta imposible recuperar parte de la información histórica que los especialistas utilizan para reconstruir procesos culturales del pasado. Por ello, insistió en la importancia de notificar de inmediato a las autoridades en caso de hallazgos fortuitos.

Coordinación con autoridades y verificación del hallazgo

Tras la difusión del caso, el Centro INAH Oaxaca informó que mantiene comunicación con autoridades locales y representantes de la comunidad de San Pedro Jaltepetongo. Como parte del protocolo institucional, se prevé el envío de especialistas para verificar la autenticidad del hallazgo y determinar las acciones que correspondan conforme a la normatividad.

El instituto explicó que, en caso de confirmarse la naturaleza arqueológica de los objetos, se establecerán medidas de resguardo y se definirá un plan de trabajo para su estudio, conservación y protección. Estas acciones se realizan en coordinación con las comunidades, a fin de garantizar la preservación del patrimonio cultural.

Llamado a la corresponsabilidad social

El INAH exhortó a la ciudadanía, comunicadores y creadores de contenido a actuar con responsabilidad ante la difusión de información relacionada con bienes arqueológicos. La institución reiteró que la protección del patrimonio cultural requiere la colaboración entre autoridades y sociedad, y que la divulgación sin control puede generar daños irreversibles.

Asimismo, el instituto reconoció la disposición de las comunidades que notifican hallazgos y colaboran en el resguardo de los vestigios, e insistió en que cualquier descubrimiento debe ser reportado de inmediato para permitir la intervención de especialistas.

El pronunciamiento concluyó con un llamado a respetar los procedimientos legales establecidos para la investigación y difusión del patrimonio arqueológico, con el objetivo de garantizar su conservación para futuras generaciones.