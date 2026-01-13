Laura Itzel Castillo coincide con Pablo Gómez sobre “independencia” del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, coincidió con titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, sobre la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Previamente, Gómez afirmó que “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”.

Al respecto, la senadora morenista dijo que se debe tener en consideración lo que plantea Pablo Gómez.

“Bueno, yo creo que habría que tomar en consideración lo que plantea Pablo Gómez, y él habla de independencia, y donde el caso de la independencia, por lo que es una cuestión semántica, o sea, hablando del significado de las palabras, es que tenga capacidad de ejecutar, no nada más de estar haciendo propuestas y estar determinando cuestiones, sino la capacidad ejecutiva, y entonces él hace una diferenciación entre autonomía e independencia.

“Finalmente yo creo que estamos de acuerdo en la profundidad de lo que significan estas palabras y entonces está contemplando la independencia”, explicó.

Laura Itzel Castillo resaltó que se han realizado muchos foros a lo largo del país y seguramente hay una “riqueza muy grande en torno a estos aspectos”, por lo que reiteró se tendrán que ir construyendo consensos para la reforma electoral.