Lluvias y chubascos afectarán el miércoles a 20 estados; llega ahora el frente frío 28

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se espera un miércoles lluvioso en la mayor parte del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ahora llegan el frente frío 28 y su masa de aire polar, provocando temperaturas de hasta -15 grados, bancos de niebla y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, prevé el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante esta tarde-noche, el frente número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, propiciarán chubascos en Campeche, Yucatán, Veracruz (Las Montañas) y Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

La masa de aire polar asociada al sistema frontal modificará gradualmente sus características térmicas. Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Veracruz, disminuyendo paulatinamente.

Se prevé que el frente se disipe sobre oriente del golfo de México en el transcurso de la madrugada del miércoles.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y sur de México. En las próximas horas, la segunda tormenta invernal ingresará a Texas y dejará de afectar al territorio nacional.

Lluvias y ambiente muy frío

Para el miércoles, un nuevo frente frío (número 28) y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte del país y el golfo de México.

En combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y con una vaguada en altura sobre dicho golfo, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país; con posible caída de granizo en estados del centro del territorio mexicano, incluido el valle de México.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 14 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 14 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 14 de enero: