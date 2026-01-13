Negligencia y corrupción ocasionaron accidente del Tren Interoceánico, insiste el PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN fijó este lunes una ampliación de su posicionamiento respecto al descacarrilamiento del Tren Interoceánico en el que perdieron la vida 14 personas el pasado 28 de diciembre.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero y su vocero, Jorge Tirana, iniciaron emitiendo sus condolencias a las familias de las víctimas de un “accidente que pudo evitarse”.

Al respecto, Triana menciono las 14 auditorías que fueron desatendidas por el gobierno mexicano, así como las presuntas malas condiciones de las máquinas y las vías. En tanto, Romero Herrera, recordó que dicha obra fue entregadas a las Fuerzas Armadas, reduciendo así los controles civiles y propiciando mayor opacidad.

Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en el Tren Interoceánico, nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares. Exigimos justicia frente a la negligencia criminal que suscitó este accidente”, expresó.

A su vez, Jorge Triana recordó los audios entre Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Amilcar Olán, quienes habrían acordado vender material de mala calidad. Jorge Romero, dijo que un hijo de López Obrador fue el supervisor de la obra.

La cuestión planteada por Romero es:

“Así como están esos trenes ¿te subirías a alguno? Subirías a tu familia?”.

Triana agregó:

“El PAN exige indemnizaciones justas para las víctimas y sus familias; una investigación a fondo y peritajes técnicos independientes”.