SCJN valida la extinción de 109 fideicomisos, decretada por AMLO

El ministro Aristides Guerrero, quien elaboró el proyecto que declaró la constitucionalidad del decreto para extinguir los fideicomisos. Foto: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la extinción de 109 fideicomisos, ordenada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no afectó a los estados de la República y, por tanto, es constitucional.

El lunes 12 de enero los ministros de la Corte analizaron las controversias constitucionales tramitadas por gobernadores de oposición contra la extinción de los fideicomisos del gobierno federal desde 2020.

Los gobernadores afirmaron que esta extinción afectó a los estados y consistió en una invasión de competencias por parte del Congreso de la Unión, pero los ministros no les dieron la razón.

El proyecto fue realizado por el ministro Arístides Guerrero, quien destacó que la anterior integración de la Corte recibió las controversias desde hace cuatro años sin resolver los juicios, lo que afirmó que “fue muy irresponsable”.

En consecuencia, por unanimidad el Pleno decidió desechar las controversias tramitadas por Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán.

Sin embargo, aún queda pendiente la resolución de una acción de inconstitucionalidad tramitada por senadores de la oposición contra la extinción de los fideicomisos cuyo proyecto también estará a cargo del ministro Guerrero.