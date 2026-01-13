Sheinbaum critica a la oposición que esperaba “una mala salida” en la llamada con Trump

MADRID (EUROPA PRESS) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a la oposición que esperaban que “hubiera una mala salida” en la llamada con Donald Trump, y justificar así una intervención.

“Ayer, cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés: que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la 4T”, señaló en la mañanera.

"Ellos esperaban (...) que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta", criticó este martes en la conferencia mañanera, en la que recordó que "bastante trabajo" le ha costado a México lograr su independencia y soberanía desde el último intento de invasión estadounidense en 1914.

Sheinbaum señaló que quienes buscan una intervención de Estados Unidos son aquellos que "no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia" en México. En ese sentido, apuntó principalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN).

La presidenta agradeció la última intermediación del embajador estadounidense, Ronald Johnson, para poder mantener el encuentro telefónico con Donald Trump, tras sugerir este último la semana pasada la posibilidad de lanzar un ataque contra los cárteles en territorio mexicano.

"Cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el Gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado", reconoció la mandataria, quien este lunes valoró como "muy buena" la conversación con un Trump que insiste en la participación de las fuerzas estadunidenses en la lucha contra los cárteles.

"Él, en general, insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario. Somos muy claros en la defensa de la territorialidad y de que además hay colaboración que está funcionando", contó.