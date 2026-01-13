SSA anuncia construcción del Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para fortalecer la atención médica de alta especialidad y agilizar el diagnóstico oportuno de enfermedades complejas, la Secretaría de Salud del gobierno federal (SSA) anunció la construcción del Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad, en la zona sur de la Ciudad de México.

Así lo informó el titular de la dependencia, David Kershenobich, en la conferencia de Palacio Nacional la mañana de este martes 13.

El funcionario detalló que este Centro dará servicio prioritario a los pacientes de los Institutos Nacionales de Salud ubicados en la zona de Tlalpan. Para ello, contará con cinco equipos de resonancia magnética y tres equipos de tomografía por emisión de positrones (PET-CT).

Kershenobich explicó que?ocho Institutos Nacionales de Salud, localizados principalmente en la zona de Tlalpan, atienden a pacientes que necesitan estudios radiológicos altamente especializados, como resonancias magnéticas y tomografías por emisión de positrones, que resultan determinantes para tomar decisiones terapéuticas.

Según dijo, en el nuevo centro, los estudios diagnósticos se realizarán “de manera más temprana” y las decisiones clínicas se tomarán “a tiempo”, lo que impactará de manera directa en la calidad de la atención y seguridad del paciente.

El secretario de Salud añadió que la construcción inició formalmente esta semana y es parte de una estrategia integral para “optimizar recursos, reducir tiempos de espera y mejorar la coordinación entre las instituciones de alta especialidad”.

Sin embargo, no dijo cuánto será inaugurado ni cuánto dinero costará su construcción.??

El equipo y el diseño

El titular de la SSA informó que el Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad tendrá cinco equipos de resonancia magnética, con una capacidad de hasta 100 estudios diarios.

Además, contará con tres equipos de tomografía por emisión de positrones (PET-CT), que permitirán realizar 90 estudios PET al día, lo que representa una capacidad operativa total de hasta 190 estudios diarios.

Y presumió: “Vamos a contar con la infraestructura necesaria para que los pacientes no tengan que esperar largos periodos entre un estudio y otro. El diseño del centro está pensado para hacer más eficiente cada etapa del proceso”.

En la conferencia, el funcionario habló de las áreas con las que contará el Centro:

20 salas de preparación para pacientes

Una central de enfermería

Salas de examen y control

Áreas de interpretación diagnóstica o “cuartos azules”

Un área de teleconsulta radiológica

Espacios especialmente acondicionados para la protección radiológica de pacientes y personal de salud.

Destacó que esta organización permitirá que los estudios se realicen de forma continua, reduciendo tiempos de espera y optimizando el uso de tecnología de alta especialidad.

Según dijo, “la imagen viajará desde cualquier punto del país hacia este centro de referencia, asegurando diagnósticos con calidad, precisión y seguridad”.

El Centro tendrá una superficie de tres mil 565 metros cuadrados, en una sola planta y tendrá instalaciones especializadas para “garantizar la protección de pacientes y personal de salud”.

El Centro también operará como un “espacio estratégico para la formación y capacitación de recursos humanos en radiología de alta especialidad”. Con ello, va a contribuir al desarrollo de personal médico, técnico y de enfermería, así como a la actualización continua de especialistas en el uso de tecnologías diagnósticas avanzadas.

Estará ubicado a un costado del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), cercano a diversas instituciones del sector salud, lo que facilitará el traslado de pacientes entre los institutos y el Centro.