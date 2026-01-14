Amalia Ortiz será jueza en Puente Grande tras renuncia de juez elegido por voto popular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó hoy que Amalia Irandery Ortiz Armendáriz asumirá el cargo de jueza de distrito en materia penal en Jalisco –en el candente penal de máxima seguridad de Puente Grande-- para sustituir a Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, quien había presentado su renuncia apenas dos meses después de asumir el cargo, y a cinco meses de ser electo en las elecciones judiciales del pasado 1º de junio.

En una resolución adoptada hoy, el TEPJF revirtió la decisión de entregar el cargo al segundo hombre en haber recibido la mayor cantidad de votos, y ordenó que sea la segunda persona más votada –es decir, Amalia Irandery Ortiz Armendáriz-- la que asuma la función, siempre y cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) verifique que es elegible.

La aspirante a jueza impugnó con éxito el dictamen emitido por el Senado de la República el 19 de noviembre de 2025, en el cual el recinto legislativo pidió al INE el nombre del varón que obtuvo el segundo lugar en la votación para otorgarle el cargo de juez, bajo el argumento de que la reforma judicial que dio pie a las elecciones de jueces y magistrados plantea que las vacantes deben ser ocupadas por personas del mismo género.

La situación fue inédita, pues era la primera vez que un juez electo en las urnas presentaba su renuncia, por lo que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) solicitó al Senado que “resuelva lo conducente”, sin ofrecer más precisión sobre los pasos que seguir.

La Sala Superior dio la razón a Ortiz, pues consideró que el Senado no tenía por qué limitar su petición a un hombre, ya que el elemento de género para las vacancias tenía el objetivo de “materializar el principio de paridad de género” pero sin que ello perjudique a una mujer en caso de que haya recibido más votos que otro candidato varón.